Municipales : à Châteauroux, Antoine Léaument veut mettre en place le RIC

À dix jours du premier tour des élections municipales, Antoine Léaument défend son programme. La tête de liste de Châteauroux Citoyen veut notamment renouer avec les quartiers de la ville. Et il souhaite instaurer le référendum d'initiative citoyenne municipal.

La campagne des municipales bat son plein. À Châteauroux, sept listes sont candidates. Et notamment la liste Châteauroux Citoyen, menée par Antoine Léaument. Le conseiller numérique de La France insoumise est entouré de gilets jaunes, de responsables associatifs, de jeunes engagés pour le climat... Une liste diversifiée, issue de la société civile. Mettre les citoyens au cœur de la vie politique, c'est l'un des leitmotivs de la campagne de Châteauroux Citoyen. C'est ce qui ressort aussi de son clip de campagne, dévoilé ce mercredi, à la veille d'un meeting salle Barbara, jeudi à 19h, en présence de la députée LFI Mathilde Panot.

Le RIC, première proposition sur le programme de Châteauroux Citoyen

Pas étonnant donc de retrouver l'instauration du référendum d'initiative citoyenne comme première proposition de son programme. Le fameux RIC, demande principale des gilets jaunes. "Je ne fais pas ça pour draguer les gilets jaunes ou qui que ce soit", répond Antoine Léaument. Dès que 5% des personnes inscrites sur les listes électorales à Châteauroux, il y aura un RIC municipal. Cela représente 1 500 personnes. "Ça nous semble l'essence même de la démocratie que les citoyens puissent avoir un droit d'intervention systématique dans les affaires de la cité. Je suis certain que les gens porteront des choses utiles pour la collectivité", explique-t-il. Et pour chaque projet qui coûtera plus de 10 millions d'euros, il faudra une approbation par référendum des Castelroussins.

Autre proposition : créer une commission "Où est passé l'argent ?" pour suivre l'utilisation des deniers publics. "C'est important qu'il puisse y avoir un regard des citoyens sur où va l'argent public", insiste Antoine Léaument.

Donner plus de voix aux quartiers de Châteauroux

L'autre grand axe de campagne d'Antoine Léaument, c'est de réaliser plus d'investissements dans les quartiers de la Ville de Châteauroux. Selon lui, le mandat de maire de Gil Avérous a été tourné vers le centre-ville, avec des projets démesurés comme la construction du centre aquatique Balsan'éo pour 34 millions d'euros. "C'est tout l'argent pour le centre-ville et rien pour les quartiers alors qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour améliorer la vie", explique Antoine Léaument. "Ça ne coûte pas une fortune de faire des parcs, de faire des espaces de jeux pour enfants. Ils demandent à avoir des petits équipements. Ce ne sont pas des sous-citoyens", ajoute-t-il.

Combien tout ça va coûter ? Antoine Léaument souhaite calculer le coût de son programme. Un coût qu'il devrait annoncer dans les prochains jours, pour plus de transparence.