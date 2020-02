Municipales à Châteauroux : Gil Avérous soutenu par la quasi-unanimité des maires de l'agglomération

À deux semaines des municipales, le maire sortant de Châteauroux et candidat à sa réélection Gil Avérous, a reçu le soutien de la grande majorité des maires de l'agglomération. Il est également candidat pour rester à la tête de Châteauroux Métropole.

Il veut rester à la tête de la cité castelroussine et de son agglomération. Le maire sortant Gil Avérous est en campagne pour sa réélection. Ce samedi, l'élu républicain, qui mène la liste Châteauroux Toujours, a reçu le soutien de la quasi-unanimité des maires de Châteauroux Métropole. À deux semaines du premier tour des élections municipales, ils se sont réunis pour signer une charte d'engagements pour le mandat 2020-2026.

Dans le détail : Didier Barachet (Ardentes), Jean-Pierre Marcillac (Coings), Michel Blondeau (Déols), Claude Durand (Diors), Marc Descouraux (Étrechet), Jacques Breuillaud (Jeu-les-Bois), Didier Duvergne (Luant), Jean-Claude Ballon (Mâron), Michel Lenglet (Montierchaume), Ludovic Réau (Saint-Maur) et Dominique du Crest (Sassierges-Saint-Germain) le soutiennent. Pour ceux qui ne se représentent pas, les candidats qu'ils soutiennent assurent leur soutien à Gil Avérous.

Je suis très fier que la quasi-unanimité des maires m'apportent leur soutien

Un soutien de poids pour les municipales, estime le maire sortant. "C'est un grand soutien. Je l'avais déjà eu en 2014, il m'est renouvelé aujourd'hui. En 2014, ils m'avaient vu comme maire d'une petite commune rurale, ils m'ont fait confiance. Aujourd'hui, ils me voient comme leur président et c'est bien d'avoir cette confiance renouvelée", déclare Gil Avérous, qui a été maire de Fontguenand, avant d'être élu à Châteauroux.

"Au sein de l'agglomération Châteauroux Métropole, on a une forte solidarité entre les 14 maires. On a travaillé ensemble, dans la foulée de ce qui avait été fait sous Jean-François Mayet, avec une grande confiance, avec l'attention de chacun pour son territoire évidemment, avec le sens de l'intérêt général", poursuit-il. "Je suis très fier que la quasi-unanimité des maires m'apportent leur soutien".

Gil Avérous est soutenu par la quasi-unanimité des maires de l'agglomération. © Radio France - Emeline Ferry

Gil Avérous l'assure : ses ambitions pour la ville ne peuvent pas se réaliser sans projets pour Châteauroux Métropole. "Ça ne va pas sans l'agglomération. L'essentiel des compétences est à l'agglomération : logement, urbanisme, transports, eau économie... C'est l'essentiel du fonctionnement de nos communes et de nos territoires, donc s'il n'y a pas une bonne coopération, un travail acharné et déterminé à l'agglomération, on n'arrivera pas à développer nos communes", insiste l'élu.

Parmi les propositions qui figurent sur la charte : des engagements sur les transports (maintien de la gratuité des transports et changement d'énergie pour les bus), écologiques (protection des zones de captage d'eau), économiques (modernisation des zones commerciales, ouverture de la Cité du Numérique, de Balsan'éo...) mais aussi des aides pour rénover les habitations.

7 candidats aux municipales à Châteauroux

Face à Gil Avérous, six autres candidats aimeraient s’asseoir dans le fauteuil de maire. Il s'agit d'Antoine Bonneville (LREM), Delphine Chambonneau (Parti socialiste), Mylène Wunsch (Rassemblement national), Maxime Gourru (Châteauroux Demain), Véronique Gélinaud (Lutte ouvrière) et Antoine Léaument (Châteauroux Citoyen).