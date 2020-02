Municipales à Châteauroux : la sécurité, priorité de campagne du Rassemblement national

Châteauroux, France

À un mois du premier tour des élections municipales, les programmes des candidats sont de plus en plus précis. À Châteauroux, c'est Mylène Wunsch qui va mener la liste du Rassemblement national. Après avoir distribué des questionnaires aux habitants, une priorité est ressortie : lutter contre le sentiment d'insécurité. "L'insécurité dans la ville de Châteauroux, ça peut paraître difficile à comprendre mais c'est quelque chose qui nous a été reporté par de très nombreux Castelroussins", insiste Mylène Wunsch. "Il y a le trafic de drogue, les incivilités dans les bus, les jeunes femmes notamment qui ont un peu de difficultés à sortir seules le soir", liste-t-elle.

La candidate RN veut renforcer les effectifs de la police municipale. "On a une ville lotie de caméras, mais notre objectif est d'atteindre une quarantaine de policiers municipaux à Châteauroux, de façon à ce que l'ensemble des quartiers soient surveillés jour et nuit. Tous les quartiers ont le droit à la même protection que le centre-ville", explique Mylène Wunsch.

Ne pas privilégier le centre-ville de Châteauroux

Dans ses arguments, Mylène Wunsch pointe régulièrement du doigt le manque de considération porté aux quartiers de Châteauroux durant la mandature de Gil Avérous. "Ne serait-ce que les illuminations de Noël. Il y avait tout dans le centre-ville. Dans les quartiers, il y a aussi des commerçants qui doivent être soutenus. Il faut aussi des animations", précise la candidate RN.

Tout le monde est un contribuable. Il n'y a pas que les gens du centre-ville qui doivent être choyés.

Séduire les entreprises françaises et européennes

Un autre enjeu des élections municipales à Châteauroux, c'est la baisse du nombre d'habitants. Près de 4 000 personnes de moins entre 2007 et 2017, selon les chiffres de l'INSEE. Face à ce constat, Mylène Wunsch souhaite avant tout attirer les entreprises sur le territoire castelroussin. "Il ne faut pas attendre que les gens viennent vers nous. Il serait important de créer au sein de la municipalité un pôle qui permette à des personnes dédiées d'aller vers les entreprises pour leur faire connaître les atouts de notre territoire. Notamment les entreprises parisiennes ou européennes qui ont des problèmes logistiques ou d'agrandissement de leurs locaux. Nous, on peut les aider, on a des friches industrielles importantes", estime la candidate Rassemblement national.

Mais tout ce programme n'est rien sans une liste complète. Or, celle du RN à Châteauroux ne l'est pas encore. Il manque deux noms, deux femmes en l'occurrence pour respecter la parité. Mylène Wunsch a jusqu'au 27 février, 18 heures, pour déposer sa candidature.