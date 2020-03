Municipales à Châteauroux : Véronique Gélinaud (Lutte Ouvrière) pour une reconnaissance des travailleurs

Véronique Gélinaud est candidate aux municipales à Châteauroux. Elle mène la liste Lutte Ouvrière dans la commune dans le but de faire entendre la voix des travailleurs.

Véronique Gélinaud, candidate Lutte Ouvrière à la mairie de Châteuaroux, résume ainsi son programme : "La priorité, c'est l'emploi !" "L'emploi des travailleurs, contre les patrons qui licencient", précise-t-elle.

Elle s'appuie sur ce constat : "On le voit bien : les quartiers se dégradent, les gens perdent leur emploi, il y a de la précarité partout, les gens se contentent de petits boulots. Tandis que les plus riches dominent tout."

Ainsi, elle mène campagne dans la lutte contre une société qu'elle juge trop capitaliste : "On sait bien que la société doit changer, on doit retirer le pouvoir des mains des plus riches pour être enfin respectés".

Véronique Gélinaud reste toutefois modeste sur ses prétentions électorales :"Notre objectif, c'est au moins d'avoir un élu dans le conseil municipal pour pouvoir faire entendre la voix des travailleurs".

Le premier tour des municipales se tient le 15 mars prochain.

À Châteauroux, il y a donc 7 candidats (par ordre alphabétique) :

Le maire sortant Gil Avérous

Antoine Bonneville pour La République en Marche

Delphine Chambonneau pour le Parti socialiste

Véronique Gélinaud de Lutte ouvrière

Maxime Gourru du collectif Châteauroux Demain (notamment soutenu par Europe-Ecologie - Les Verts)

Antoine Léaument pour le collectif Châteauroux Citoyen (notamment soutenu par La France insoumise)

Mylène Wunsch du Rassemblement national

Le second tour est prévu le 22 mars.