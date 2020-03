Municipales à Cherbourg-en-Cotentin : ce qu'il faut retenir du débat entre les quatre candidats

C'est le premier scrutin municipal à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin depuis la création de la commune nouvelle en 2016. Quatre candidats sont en lice pour le fauteuil de maire :

Le maire sortant, le socialiste Benoît Arrivé , tête de liste "Passion commune"

, tête de liste "Passion commune" Le vice-président LR de la région David Margueritte et sa liste "L'avenir en tête"

et sa liste "L'avenir en tête" La députée LREM Sonia Krimi qui mène la liste "Pour vous"

qui mène la liste "Pour vous" Barzyn Viel-Bonyadi, candidat de la liste de la Coopérative citoyenne, mouvement soutenu par Europe-Ecologie-Les Verts, La France insoumise et Génération.s

A une dizaine de jours du premier tour, ces quatre candidats à la mairie ont débattu ce mercredi soir sur le plateau de France 3 Normandie. Un débat organisé en partenariat avec France Bleu Cotentin et le journal Ouest-France.

Cherbourg-en-Cotentin : quel avenir pour les mairies déléguées ?

Cherbourg-en-Cotentin est née de la fusion de cinq communes déléguées : Cherbourg-Octeville, Tourlaville, Equeurdreville-Hainneville, Querqueville et La Glacerie. Pour le maire sortant, Benoit Arrivé, l'union fait la force : "aujourd'hui, la ville est plus visible, c'est l'effet commune nouvelle". Avec ses 80.000 habitants, Cherbourg-en-Cotentin est la quatrième ville de Normandie. "Il faut qu'on arrête de jouer en deuxième division, explique David Margueritte, tenant d'une "alternance sereine". De son côté, Sonia Krimi souhaite "apaiser les relations" entre communes déléguées. Ces trois candidats sont favorables au maintien de maires délégués. Quant au quatrième, Barzin Viel-Bonyadi, il estime que ces maires délégués "coûtent cher" : il estime qu'il faut donner "de la clarté et de la proximité".

Vivre à Cherbourg : une commune attractive ?

Comment faire rayonner la quatrième ville de Normandie ? Vaste débat ! Pour le maire sortant, "la ville va mieux après des années difficiles, où la population a chuté. Il faut refaire du lien", confie Benoît Arrivé. David Margueritte souhaite une agence d'attractivité "en associant élus et chefs d'entreprises" pour porter une "nouvelle ambition". Le candidat de la Coopérative citoyenne Barzin Viel-Bonyadi souhaite quant à lui des "solutions plus pérennes et plus locales", avec une pépinière de commerces , et des locaux partagés. Quant à la députée Sonia Krimi, elle veut que les habitants se "réapproprient leur ville" : "arrêtons avec les petits projets au coup par coup".

Rénover la salle Chantereyne ou en construire une nouvelle ?

S'il est un projet qui nourrit les débats dans la capitale du Cotentin, c'est celui de la salle de sport et de spectacle. La salle Chantereyne vieillit. "Ce n'est pas une salle à la hauteur de nos clubs", lance la candidate Sonia Krimi, qui porte la création d'une salle "importante, de sport et de spectacle". "Une salle de sport et de spectacle, ce n'est pas moderne, ça ne fonctionne pas", répond Benoit Arrivé : selon lui, il faut rénover la salle Chantereyne, et en faire un "palais des sports" au cœur de la cité. Autre point mis en avant par le maire sortant : "construire une salle, ce serait rogner sur les terres agricoles". Un point sur lequel le rejoint Barzin Viel-Bonyadi. Une infrastructure qui doit être un "investissement communautaire", ajoute le vice-président de la région David Margueritte, qui veut également la création d'une patinoire "municipale, entre 6 et 8 millions d'euros" et un marché couvert "de 2 à 4 millions d'euros".

Comment se déplacer à Cherbourg-en-Cotentin ?

Un chiffre : 20% des habitants de Cherbourg-en-Cotentin n'ont pas de voiture. Ce qui implique de repenser l'offre de transports en commun. "On a une urgence climatique : il faut un changement de braquet radical en réinventant le mode de déplacement au sein de la commune, en priorisant les piétons et le vélo", explique le candidat de la Coopérative citoyenne Barzin Viel-Bonyadi. Sonia Krimi souhaite une "offre globale", avec notamment des zones bleues. Autre proposition : le bus gratuit comme "électrochoc". "La gratuite totale n'existe pas !", commente David Margueritte, qui envisage une expérimentation de la gratuite "le week-end" pour ensuite faire un bilan. Quant au maire sortant, Benoit Arrivé, il souhaite développer un réseau de transports en commun "plus efficace et plus précis, avec une offre à la demande également, des horaires plus tôt le matin, plus tard le soir et le week-end jusqu'à minuit".

Quelle ordonnance pour l'hôpital public ?

Autre thème abordé : l'hôpital public du Cotentin. Un établissement qui doit faire face à une dette énorme et au problème des urgences. Sonia Krimi veut étendre le dispositif de recrutement des postes prioritaires pour faire tourner l'établissement. "Vous avez peu agi en tant que députée sur la question de l'hôpital", a taclé Benoit Arrivé, tenant aussi d'une mutuelle communale et d'un centre de santé avec des médecins salariés. "Le maire a un rôle à jouer au conseil de surveillance. C'est un rôle politique", note de son côté David Margueritte, rappelant que la suppression de 200 postes est "un scandale". Quant à Barzin Viel-Bonyadi, il se veut "en charge d'un lobby citoyen, prêt à aller à la confrontation s'il le faut".

Quel maire serez-vous ?

Après une heure de débat, les quatre candidats ont dépeint leur vision du maire de demain pour Cherbourg-en-Cotentin. Un élu "d'ambition pour continuer de construire une ville forte", selon le sortant, Benoit Arrivé. "Une maire bâtisseuse et à l'écoute", pour Sonia Krimi. De son côté Barzin Viel-Bonyadi s'est voulu le maire "d'un collectif", avec un conseil municipal "ouvert aux citoyens, et un observatoire des décisions municipales". Enfin, David Margueritte s'est voulu le porteur d'une "volonté et d'une alternance sereine".