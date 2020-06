Municipales à Cherbourg : La LREM Sonia Krimi dans la tourmente

"L'affaire Krimi" comme on la nomme est au coeur des bavardages en ce moment, que ce soit en ville, sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Déjà, pour le premier tour la campagne n'avait pas été de tout repos pour la candidate LREM régulièrement attaquée par les 3 autres têtes de listes. "Règlement de compte à OK Corral", un mauvais film pour celle qui aspire à devenir maire de Cherbourg en Cotentin.

Lâchée par 10 colistiers ou soutiens

Tout s'est accéléré le week-end dernier. Acte 1 : vendredi 12 juin, 9 personnes dont 7 colistiers annoncent dans un communiqué la lâcher. Ils dénoncent son obstination à se maintenir malgré son faible score au premier tour. Acte 2 : dès le lendemain, l'affaire Olivier Binst éclate. L'ancien attaché parlementaire de Sonia Krimi dont le contrat n'a pas été renouvelé le 31 mars dernier et qui fait aujourd'hui partie des frondeurs porte plainte pour effraction à son domicile, vol de son ordinateur et divulgations de données peronnelles. En fait des mails échangés entre David Margueritte et plusieurs colistiers sont révélés au grand jour. Acte 3 : hier un dissident de plus, ils sont désormais 10 sur 56 à avoir quitté le navire même si dans les faits leur nom reste sur la liste pour le 2e tour. Acte 4 le dernier en date on apprend que la députée LREM est convoquée le lundi 13 juillet devant la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, la CNIL pour avoir l'an dernier envoyé des lettres de félicitations aux bacheliers manchois qui avaient eu leur examen. Les Républicains avaient dénoncé un démarchage électoraliste. Cette information est révélée aujourd'hui par le centriste et président de région Hervé Morin...qui n'est autre qu'un très proche du LR David Margueritte.

Contactée par téléphone Sonia Krimi ne nous a pas rappelé

.A Cherbourg , 4 listes seront opposées le dimanche 28 juin pour le second tour des municipales :

- la liste du maire sortant le socialiste Benoît Arrivé (42,09% au premier tour)

- la liste du Républicain David Margueritte (29,67%)

-la liste de la députée LREM du Cotentin Sonia Krimi (14,26%)

- la liste Coopérative citoyenne de Barzin Viel - Bonyadi (13,97%)