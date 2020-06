Municipales à Cherbourg : large victoire du maire sortant socialiste Benoît Arrivé

Il était sorti vainqueur du premier tour le 15 mars, le voilà réélu à la tête de Cherbourg-en-Cotentin : le socialiste Benoît Arrivé a rassemblé 46,3 % des suffrages lors du second tour des municipales ce dimanche 28 juin 2020. Une large victoire face au candidat de la droite David Margueritte (32,6 %), la tête de liste de la coopérative citoyenne Barzin Viel-Bonyadi (12,3 %) et la députée LREM Sonia Krimi (8,8%).

Benoît Arrivé a rapidement été félicité par l'ancien premier ministre et ex-maire de Cherbourg Bernard Cazeneuve sur Twitter. "La gauche municipale a été reconnue pour son sérieux et son bilan à la tête de la ville."

Son adversaire Les Républicains David Margueritte a lui réagi en indiquant qu'il allait poursuivre son action dans le Cotentin. "Nous pouvons être fiers de notre résultat ce soir, c'est un excellent résultat (32 % des voix)."

Le candidat de la Coopérative citoyenne Barzin Viel-Bonyadi, arrivé troisième avec un peu plus de 12 % des voix, est déçu de la très faible participation. "On a décidé d'expédier ce second tour, que ce soit du côté du gouvernement, qui n'avait aucun intérêt à faire en sorte que le processus dure encore et aussi pour les équipes en place, qui voulaient relancer la commande publique le plus vite possible."

On a privilégié les intérêts financiers aux intérêts humains.

Pour la députée La République en marche Sonia Krimi, c'est une lourde défaite. Elle reconnait "avoir fait un mauvais score" (8,8 %), mais indique qu'elle siégera au conseil municipal. La députée LREM souhaite maintenant s'implanter dans le paysage politique local et parle de se représenter dans six ans.

La répartition des sièges au conseil communautaire connue

La réélection officielle de Benoît Arrivé à la mairie de Cherbourg aura lieu dimanche 5 juillet à l'Agora d'Équeurdreville. Puis viendra une nouvelle échéance : l'élection de la communauté d'agglomération du Cotentin. La liste de Benoît Arrivé décroche 41 conseillers communautaires, 9 pour David Margueritte, 3 pour Barzin Viel-Bonyadi et 2 pour Sonia Krimi.