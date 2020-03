Municipales à Cherbourg : les candidats débattent en public lundi 9 mars

La Presse de la Manche, Ouest-France et France Bleu Cotentin vous invitent ce lundi soir au débat en public entre les candidats en lice sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Un débat d'une heure et demi, pour pointer les différences dans les programmes des prétendants au siège de maire.

C'est un scrutin inédit qui se déroulera à Cherbourg-en-Cotentin les 15 et 22 mars prochain. Pour la première fois, les habitants de Tourlaville, Cherbourg-Octeville, Equeurdreville, Querqueville et la Glacerie, éliront le même maire. En 2014, les cinq communes étaient indépendantes. Cette fois-ci, elles composent une seule et même "commune nouvelle". Ce changement de dimension rend délicat tout pronostic à moins d'une semaine maintenant du premier tour.

Quatre candidats autour de la table

Une chose est certaine en tout cas, la campagne a été animée à Cherbourg. Réunions publiques, tractage sur les marchés, débats, porte à porte : les candidats mouillent le maillot. Premier a avoir déployé ses équipes sur le terrain, le candidat investi par les Républicains David Margueritte, candidat pour "une alternance sereine mais ambitieuse", comme il le répète depuis plusieurs semaines. De son côté, la députée LREM Sonia Krimi s'appuie sur une association citoyenne pour mener sa campagne et met en avant une autre manière de faire de la politique, "au delà des clivages et du copinage".

A Gauche, le maire sortant Benoît Arrivé a réussi l'union avec les communistes dès le premier tour et s'appuie sur son bilan tout en déclinant un programme dont il vante la cohérence. Enfin dernier à avoir déclaré sa candidature, Barzyn Viel-Bonyadi est le visage de la coopérative citoyenne, alliance d'écologistes, d'hamonistes, d'Insoumis et de citoyens qui visent le leadership à gauche sur Cherbourg-en-Cotentin.

Venez-vous faire votre opinion

Les quatre candidats confronteront leurs propositions ce soir face au public, salle Chantereyne à Cherbourg, à partir de 18 heures. La Presse de la Manche, Ouest-France et France Bleu Cotentin les interrogeront sur les problématiques du transport, du commerce, de l'éducation, de la maritimité de la ville, de la sécurité et de la santé.