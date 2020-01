Municipales à Cherbourg : Les Communistes rejoignent le maire sortant dès le 1er tour

Ralph Lejamtel et Valérie Varenne, membres de la Gauche debout, et désormais de la liste Passion commune menée par le maire sortant de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé.

C'était une des inconnues du prochain scrutin municipal à Cherbourg-en-Cotentin. La Gauche debout, autrement dit le Parti communiste, allait-il partir au front tout seul ou choisir d'intégrer une autre liste? A l'heure où une liste est en cours de constitution autour de la France Insoumise, d'écologistes et d'hamonistes, la Gauche debout a décidé de rallier Passion commune, la liste du maire sortant socialiste Benoît Arrivé.

La gauche debout pourra prétendre à des postes d'adjoints

"Nous avons fait le constat que nous avons pu travailler en bonne intelligence depuis 2014 avec la majorité", souligne Ralph Lejamtel, élu du groupe la Gauche debout. "Par ailleurs, il n'y a plus aujourd'hui au pouvoir, un président social-libéral, donc politiquement, il est plus facile de s'allier à la liste socialiste", continue l'élu. La décision de faire front commun est le fruit d'une longue réflexion et de très nombreuses réunions avec les représentants de Passion commune. Des rencontres qui ont permis d'obtenir des garanties sur le fait qu'en cas de victoire, le groupe pourra obtenir des postes d'adjoints au maire, et sur le fait aussi qu'il y aura une candidature de gauche soutenue par la majorité cherbourgeoise, lors du vote pour la présidence de l'agglomération du Cotentin. Enfin, évidemment, l'accord entre socialistes et communistes n'a été rendu possible que parce qu'une série de mesures et d'engagements a été couchée sur le papier. En clair, un programme commun.

Un foyer d'hébergement pour personnes agées autonomes sur le modèle du centre de santé

Parmi ces mesures, l'ambition de proposer des consultations citoyennes, notamment sur la question de la semaine de 4 jours et demi d'école , mais aussi par rapport au plan de transports en commun, intégrant la question de la gratuité. La Gauche debout a également obtenu la mise en place d'un atelier public d'urbanisme visant à freiner l'étalement urbain, ou encore à garantir la qualité des logements. En cas de victoire aux élections, les élus de la gauche debout soutiendront également l'idée d'une complémentaire santé grâce à une mutuelle municipale, et comptent également obtenir la création d'un nouveau foyer d'hébergement pour personnes âgées encore autonomes. "On ne peut pas laisser les seuls organismes privés proposer ce type de service", souligne Valérie Varenne, membre de la Gauche debout. Des propositions de gauche selon Ralph Lejamtel pour qui "les candidats qui se revendiquent ni de droite, ni de gauche, mènent au final des politiques libérales".