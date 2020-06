Municipales à Clermont-Ferrand : les électeurs plutôt rassurés par les mesures sanitaires

Etonnant. A 8 heures, une file d'attente jusqu'à la route s'est formée à l'école maternelle Aristide Briand, à Clermont-Ferrand. En une heure, ils sont environ une centaine a s'être déplacés pour voter dans les trois bureaux de vote que contient l'établissement. "J'espère qu'on sera un peu plus au-dessus des chiffres du 15 mars" souffle le président du bureau de vote 404, Jean-Jacques. Six fois qu'il tient sa place, et cette année, c'est dans des conditions particulières. "J'ai une visière, un masque, on désinfecte les stylos, les parties communes" explique-t-il, alors qu'une des assesseures bénévoles désinfecte les isoloirs.

110 000 masques distribués sur tout le Puy-de-Dôme

Chaque bureau de vote s'est donc préparé à cette élection particulière. Ainsi, les mairies où l'on vote dans le Puy-de-Dôme se sont vus remettre par les services de l'État une dotation de masques, visières et solutions hydroalcoolique : 210 litres de gels hydroalcoolique, 110 650 masques pour les électeurs, 4800 masques et 2736 visières pour les membres des bureaux de vote. C'est le cas dans les 69 bureaux clermontois, où les électeurs ne s'affolent pas trop. "C'est important" de voter, explique Anne-Marie, l'une des premières à s'être rendue à l'école Aristide Briand. "D'abord en tant que femme, parce qu'on s'est battus pour avoir le droit, et puis parce qu'il faut donner son avis pour la cité."

Sous son masque, qu'elle "porte tout le temps", Nicole n'envisageait pas de ne pas voter. "Tout est fait, je suis venu avec mon propre stylo, il y a du gel hydroalcoolique..." explique celle qui habite dans un immeuble près du bureau de vote 404. Le 15 mars dernier, 440 personnes ont voté dans ce bureau, sur 1082 inscrits.