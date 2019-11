Municipales à Clermont-Ferrand : Marianne Maximi désignée tête de liste des Insoumis

Les Insoumis ont enfin leur tête de liste pour les prochaines élections municipales de mars 2020 à Clermont-Ferrand. Il s'agit de Marianne Maximi, conseillère municipale depuis six ans au sein de l'opposition. Une Assemblée Générale l'a désignée vendredi soir.

Clermont-Ferrand, France

Elle est présente dans beaucoup de cortèges et de mouvements sociaux, et siège depuis six ans dans l'opposition municipale. Marianne Maximi a été désignée tête de liste de "Clermont en Commun", lors d'une assemblée générale au centre Jean Richepin vendredi soir.

A 34 ans, elle est donc la seule femme pour l'instant investie dans la campagne municipale. "Un choix fort" des militants selon cette éducatrice spécialisée.

L'urgence sociale, climatique et démocratique au programme

Une telle candidature se fonde pour l'instant sur un programme écologique. "C'est proposer une autre politique" explique la candidate, "et notre objectif est de proposer une vraie alternative pour répondre à cette triple urgence, sociale, climatique et démocratique." Pour Marianne Maximi, "il ne suffit pas de dire qu'on plante quelques arbres alors qu'on ne change pas les règles d'urbanisme." La conseillère municipale clermontoise rappelle ainsi son combat (et celui de sa formation politique) contre le Grand Stade, auquel elle est fortement opposée.

Lors des dernières municipales, la liste, alors menée par Alain Laffont, avait réuni 11,79% des suffrages, se plaçant en quatrième force politique de la ville au premier tour, derrière Olivier Bianchi (PS), Jean-Pierre Brenas (droite) et Antoine Rechagneux (FN).