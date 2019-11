Municipales à Clermont-Ferrand : Bianchi 2020, c'est "Naturellement Clermont" !

Olivier Bianchi et son équipe de campagne

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Olivier Bianchi entre à son tour en campagne pour les élections municipales de 2020. En attendant de dévoiler les 55 noms qui composeront sa liste, le maire socialiste sortant a présenté ce matin, avec son équipe de campagne, une toute première série de mesures autour de quatre enjeux majeurs : une ville pour toutes et tous, une ville nature, une ville mobile et durable, une ville vivante.

La gauche rassemblée

Quatre porte-paroles de campagne entourent le maire sortant. Chacun est issu d'un courant de la gauche : Marion Canales est socialiste, Nicolas Bonnet membre d'Europe Ecologie Les Verts, Cécile Audet représente Génération.s et Cyril Cineux adhère au Parti Communiste. Ils travaillent ensemble depuis 2014 au sein du conseil municipale et ils ont envie de poursuivre l'aventure. Olivier Bianchi se félicite d'être "l'un des rares maires de France à réussir une union de la gauche dés le premier tour".

"Naturellement Clermont"

Sur les tracts de couleur verte qui seront distribués à partir de demain, un slogan : "Naturellement Clermont". Il renvoie aux enjeux du moment : le réchauffement climatique, la transition énergétique, la mobilité durable. "La proposition majeure, ce sont ces _280 millions d'euros investis pour 2 lignes de transport public en site propre_, l'équivalent du tram, sur 14 km chacune, pour réduire l'usage de la voiture dans la ville, parce que c'est ça qui crée le plus de pollution et les maladies respiratoires chez les enfants et les personnes âgées" explique Olivier Bianchi.

Parmi les autres propositions : la gratuité des transports en commun le week-end, une ville à 30 km/heure (hors axes structurants) avec priorité aux piétons et aux vélos, des cours d'écoles végétalisées, une ceinture maraîchère pour renforcer les circuits courts, sans oublier l'accélération de la rénovation thermique des bâtiments publics et privés.

Le calendrier

Le site Internet du candidat est opérationnel. Le mois prochain, l'équipe inaugurera son local de campagne rue Blatin. Et en janvier seront dévoilés les 55 noms qui composent la liste. On y verra des nouvelles têtes promet Olivier Bianchi, une dizaine de personnes de la société civile.