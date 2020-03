Municipales à Cluses : la liste du RN Carl Aoun n'atteint pas les 10%

Le maire sortant de Cluses Jean-Philippe Mas , élu en décembre 2017 après le décès de Jean-Louis Mivel , a été choisi dès le 1er tour par les électeurs clusiens, avec 65,49% des voix, devant le candidat divers droite Claude Ruet (24,73%) et le candidat du RN Carl Aoun, 9,78% des voix.

Aux municipales de 2014, le candidat du Front National Dominique Martin, figure politique à Cluses depuis 30 ans, avait obtenu 37% des voix au 2nd tour. Mais surtout aux élections européennes en mai dernier, la liste RN menée par Jordan Bardella était arrivée en tête à Cluses avec 27% des voix, ce qui laissait beaucoup d'espoir au parti de Marine Le Pen, espoir douché après ce 1er tour.

"Les conditions ne m'étaient pas favorables", a réagi Carl Aoun

"Les conditions ne m'étaient pas favorables, a réagi Carl Aoun. J'ai commencé ma campagne il n'y a pas très longtemps par rapport à mes adversaires. _Je passe derrière Dominique Martin et vous savez la notoriété qu'il avait donc c'était un peu compliqué_. En plus, les gens ne me connaissent pas tous donc c'est un peu dû à ces raisons là". Carl Aoun avait été le candidat du FN aux législatives en 2017 dans la circonscription.

"Cette ville n'est pas autant extrême droite qu'on le croyait" - Jean-Philippe Mas, réélu à Cluses

Pour Jean-Philippe Mas, "c'est le travail qui paye". sur le résultat du Rassemblement national, "c'est assez exceptionnel car Cluses est d'habitude très orientée Rassemblement National. ça montre que la personnalité de Dominique Martin faisait beaucoup et que cette ville n'est pas autant à l'extrême droite qu'on le croyait".