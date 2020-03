Municipales à Cognin : les tracts des candidats inversés par l'imprimeur !

Ce fut une drôle de surprise ce mercredi pour les deux candidats en course dans l'élection municipale à Cognin en Savoie. Dans les boîtes aux lettres, ils ont découvert leurs professions de foi avec une sacrée erreur.

Au recto : tout va bien, avec la photo de Lionel Mithieux ou de Franck Morat, assortie du texte de profession de foi. Mais au verso : c'est la photo de groupe de la liste adverse qui est imprimée ! Et cela sur les 4.300 documents distribués par la Poste à Cognin.

Les candidats et leurs colistiers s'en sont évidemment rendu compte très vite. "On en a souri en bonne intelligence, on est allé voir l'imprimeur ensemble", raconte Franck Morat. Résultat : l'imprimeur va refaire tout le travail en très peu de temps puisque les 4.300 professions de foi (exactes cette fois !) seront réimprimées dès ce mercredi soir. En revanche, la Poste ne va pas les redistribuer dans les boîtes aux lettres d'ici vendredi soir. Les candidats et leurs soutiens s'en chargent eux-même dès ce jeudi matin.