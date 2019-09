Municipales à Colmar : La République en marche investit Stéphanie Villemin

Colmar, France

Il y aura bien une candidate La République en marche pour les élections municipales à Colmar. Stéphanie Villemin, chef d'entreprise de 49 ans, la référente départementale du parti d’Emmanuel Macron, a été officiellement investie.

Nous avons un projet de rassemblement (Stéphanie Villemin)

C’est elle qui dirigera la liste face, sans doute, au maire sortant Gilbert Meyer, les Républicains, qui devrait se représenter. "Le projet que nous avons c'est un projet de rassemblement. Avec des gens dans notre équipe qui sont de sensibilités différentes, de droite et de gauche. Il y a encore du travail à faire" ajoute-t-elle "face à des élus qui sont là depuis longtemps. Mais on fera un travail à la fois sur les rencontres et les idées".

Stéphanie Villemin confirme, par ailleurs, que son parti compte bien investir un candidat ou une candidate également à Mulhouse.