Municipales à Colmar : Yves Hemedinger sera derrière Gilbert Meyer si celui-ci est candidat

Colmar, France

Les élections municipales à Colmar et ça se précise du côté de la majorité sortante. Le premier adjoint au maire Yves Hemedinger ne sera finalement pas candidat.

Il a annoncé ce vendredi matin qu'il se rangera derrière Gilbert Meyer, si ce dernier brigue un 5e mandat. Le maire sortant dévoilera ses intentions pour les élections de mars prochain, ce vendredi 13 décembre.

Ne pas faire être dans la division et pas de lutte fratricide dans la majorité sortante

Pourtant, depuis un an, Yves Hemedinger avait entamé une pré-campagne, en multipliant les apparitions sur le terrain.

"Je m'y suis préparé, mais il y a un contexte. La ville est en pleine forme, elle est attractive et très bien gérée. L'équipe municipale dirigée par Gilbert Meyer est au top ! Je ne veux pas être dans la division et je ne veux pas de lutte fratricide dans une même famille face à Gilbert Meyer, avec lequel j'ai travaillé à ses côtés pendant 25 ans," a argumenté Yves Hemedinger.

Le premier adjoint au maire ne veut pas de division dans la majorité sortante © Radio France - Guillaume Chhum

Yves Hemedinger explique sa prise de position Copier

Le premier adjoint a ajouté : "Gilbert Meyer a dit qu'il dévoilerait ses intentions vendredi 13 décembre et s'il annonce sa candidature, je ne serai pas candidat contre lui."

Pour briguer la mairie de Colmar pour mars 2020, il y a pour l'instant deux candidats déclarés : Stéphanie Villemin pour la République en Marche et Tristan Denéchaud pour le Modem.