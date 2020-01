Municipales à Coutances : Anne Harel prend la tête de la liste "Coutances à cœur"

Coutances, France

C'est une nouvelle figure dans la campagne des municipales 2020 à Coutances. Après les candidatures de Jean-Dominique Bourdin et Stéphane Lavalley, une troisième liste se dévoile. Le maire adjoint Jean-Manuel Cousin y travaille depuis des mois.

Il a réuni autour de lui plusieurs sortants de la majorité du maire actuel Yves Lamy, comme Sylvie Pasero, Xia Leperchois ou Maud Le Mière, ainsi que de nouveaux visages dans le paysage coutançais. Après avoir planché sur le programme, l'équipe a élu cette semaine sa tête de liste. Ce sera Anne Harel, vice-présidente du conseil départemental de la Manche.

Dans la continuité d'Yves Lamy

Un choix qui s'est fait à l'unanimité, précisent les colistiers. Pour Yannick Dalmont, ancien président de l'union des commerçants, elle incarne les valeurs de la liste : "honnêteté, loyauté et capacité de travail." "C'est un relais très fort pour les Coutançais au sein du conseil départemental," ajoute-t-il.

La liste "Coutances à cœur" part en campagne avec la volonté de poursuivre le travail entamé par Yves Lamy à la mairie. Avant la présentation de la liste complète et du programme dans les jours et les semaines à venir, Anne Harel a dévoilé les grands axes d'un projet basé sur la "bienveillance" et la protection des plus fragiles. Un projet qui est aussi non-partisan, la liste ne se revendique d'aucune formation politique.

Proximité, attractivité et transition écologique

La candidate et ses colistiers souhaitent créer des conseils de quartier avec des budgets dédiés, afin d'impliquer les habitants dans la vie de la commune. Une proximité également renforcée par la présence d'usagers au sein des différentes commissions.

Les membres de la liste s'alarment aussi de la décroissance démographique. Coutances perd des habitants, et pour y remédier, il faut travailler l'attractivité selon eux. Créer une commune nouvelle permettrait de "donner plus de poids" à la ville et d'étendre les services aux habitants des alentours. Anne Harel donne l'exemple du Cosibus ou de certains dispositifs d'aide social.

L'environnement figure aussi au programme. Il n'est pas question de piétonniser le centre-ville, mais de favoriser les mobilités douces. La liste défend aussi l'idée d'une commission horizontale sur l'environnement, pour examiner tous les projets soumis au conseil municipal.

Le tableau des municipales à Coutances continue de se préciser. Avec cette singularité : deux adversaires, Jean-Dominique Bourdin et Anne Harel, sont aussi élus ensemble au conseil départemental pour le canton de Coutances.