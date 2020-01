Municipales à Coutances : le scénario se dessine peu à peu

Ce lundi 6 janvier, Jean-Dominique Bourdin, adjoint du maire sortant et candidat aux élections municipales, a présenté le nom de sa liste "Coutances Demain". Ce même jour, Stéphane Lavalley, candidat centriste, a envoyé par courrier un questionnaire pour consulter les habitants.

Jean-Dominique Bourdin et quelques uns de ses co-listiers ont présenté les outils de communication et les réunions publiques qu'ils vont mener pour consulter la population coutancaise.

Coutances, France

A Coutances, le scénario des élections municipales se dessine peu à peu et les consultations citoyennes se multiplient.

Premier à s’être déclaré, en juin dernier, l’adjoint au sport du maire sortant, Jean-Dominique Bourdin, a dévoilé ce lundi 6 janvier le nom de sa liste : « Coutances demain », une liste "sans étiquette politique qui est aujourd'hui complète".

Il la présentera en février mais on connait déjà quelques noms, certains de la majorité municipale actuelle comme l’ancienne adjointe Nadège Delafosse et des élus de l’opposition comme David Rouxel et comme Delphine Fournier, qui conduisait la liste de gauche contre Yves Lamy en 2014.

"Cela relève du bon sens, la gestion d'une ville de 9000 habitants n'est pas une affaire de politique politicienne", explique Jean-Dominique Bourdin, qui a également présenté le site internet www.coutancesdemain.fr sur lequel il lance une consultation de la population.

Stéphane Lavalley entre à son tour en campagne

Un nouveau candidat vient de se déclarer : Stéphane Lavalley, membre du mouvement radical et tête de la liste "Centristes et citoyens". Il est ancien maire de Lengronne et habite Coutances depuis 2 ans.

Il fait distribuer cette semaine un questionnaire dans les 5000 boites aux lettres de la commune pour consulter la population : "La fermeture de la maternité m'a beaucoup touché. Une ville où on ne naît pas, c'est une ville qui meurt. Avec d'autres, je veux relever le défi."

Une autre liste en projet ?

Ce 7 janvier, des anciens candidats de gauche et des militants associatifs organisent une réunion publique au foyer des jeunes travailleurs de Coutances à 20h : ils réfléchissent également à la constitution d'une liste. Parmi eux, Jean-Michel Masson, Françoise Lerouge, Cathy Girre ou encore Christian Pasquier,