Municipales à Coutances : pour 23 voix, Jean-Dominique Bourdin rate une victoire au premier tour

"Dans nos rêves les plus fous, on n'osait pas espérer un tel résultat". Jean-Dominique Bourdin ne cache pas son plaisir. Malgré la présence de quatre listes, l'adjoint au maire qui a fait le pari d'une liste d'ouverture vers des membres de l'opposition sortante a réussi son coup. Dans un contexte de faible participation (43,09%), il décroche plus de 49 % des suffrages. C'est simple, il lui manque 23 voix pour être élu au premier tour. "Un peu rageant quand on sait que des menaces planent sur la tenue du second tour en raison des mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus", regrette Jean-Dominique Bourdin. En tout cas, "c'est la preuve que notre ambition de rassembler a été comprise des électeurs", poursuit le désormais, grandissime favori de l'élection.

La tenue du deuxième tour pas évidente du tout

23 points derrière lui, Anne Harel (26% des suffrages), ne s'avoue pas vaincue. Elle dénonce "la campagne de son adversaire qui entretient le flou sur son appartenance politique" et regrette la tenue de l'élection dans des conditions qui ont entrainé une très forte abstention. "On sait que ce sont des personnes âgées qui ne se sont pas déplacées. Je ne sais pas si elles auraient voté pour nous, mais en tout cas, cette élection est faussée", estime la candidate qui estime que le second tour est loin d'être certain dans une semaine.