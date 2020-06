Municipales à Crolles : mano a mano pour le maire sortant et son adjointe, arrivée en tête en premier tour

Philippe Lorimier, 61 ans, ingénieur biologiste au CHU de Grenoble, ne s'attendait pas à se retrouver en deuxième position, le 15 mars dernier, au soir du premier tour des municipales. Le maire sortant de Crolles, qui a fait ses classes dans les pas de François Brottes, ancien maire et ex-député PS, actuellement président du directoire de RTE, et dont c'était le premier mandat en tant que premier magistrat de la commune, met ce score, 36,84 % des voix contre 39,79 à sa première adjointe, Anne-Françoise Hyvrard, sur le compte d'une abstention record : "Le taux de participation a été de 42,60%, du jamais vu pour une élection municipale a Crolles. Les jeunes se sont déplacés, cela a favorisé ma concurrente." estime-t-il.

Un maire sortant, fier de son bilan

Philippe Lorimier se dit fier de son bilan et veut continuer à travailler pour sa ville : "C'est une ville où il fait bon vivre, mais le prix du foncier, du coup, s'est envolé et les jeunes ménages, les salariés des usines implantées sur notre territoire, comme ST Micro ou Petzl, ne peuvent pas s'installer chez nous. Je veux changer cela, car la population stagne, à 8500 habitants. Je me bats aussi pour que les logements du futur éco-quartier, près du Parc Paturel, disposent de grandes terrasses. On l'a vu avec le confinement, les gens ne veulent pas être enfermés dans des immeubles bunkérisés."

Philippe Lorimier, 61 ans, brigue un nouveau mandat de maire © Radio France - Véronique Pueyo

Durant le confinement, il a voulu garder le contact avec ses concitoyens en les tenant informés de ce qu'il mettait en place pour lutter contre le virus, via les réseaux sociaux et des vidéos hebdomadaires. "Pour cette campagne qui reprend, on va faire du téléphone et de la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres."

Le PS lui retire son investiture pour s’être allié avec la droite

Il a aussi accepté de s'allier avec le candidat divers droite, Patrick Ayache, arrivé troisième avec 23,36% des suffrages : " Je suis un homme d'ouverture. Comme j'ai tendu la main en 2014 aux écologistes, je tends la main à un homme. Cela ne change rien à notre programme, rebaptisé _Crolles ensemble_."

Cette fusion, jugée contre-nature par son parti, lui a valu de perdre son investiture PS, lui le militant encarté depuis 25 ans au Parti Socialiste. "Je suis de centre-gauche, social-démocrate, si vous voulez. Mon parti, c'est Crolles. Au niveau communal, les partis sont dépassés."

A la question, est-ce une stratégie, un peu désespérée, pour garder sa mairie, il répond : "Je ne veux pas laisser ma ville à Europe Ecologie les Verts. Derrière la candidature de ma première adjointe, il y a EELV et Eric Piolle qui veut gagner un maximum de villes, dans la Métro mais aussi dans le Grésivaudan. Moi, je veux une écologie pour tous"

Crolles 2020, soutenu par EELV, le PCF et Génération-s

Evidemment, Anne-Françoise Hyvrard, 54 ans, qui travaille dans le logement social, ne partage pas cette analyse : "EELV nous soutient, comme le PCF et Génération-s, le parti de Benoît Hamon. Mais nous ne sommes le sous-marin de personne. Si cela arrange Monsieur Lorimier de penser cela, c'est son problème. Notre projet, Crolles 2020, que nous avons élaboré durant un an, en rencontrant les Crollois, à travers des ateliers et un questionnaire, est un projet pour Crolles, bâti autour de trois axes : _solidarité, écologie, participation citoyenne_. On ne s'inspire pas de ce qu'a fait Eric Piolle à Grenoble"

Crolles 2020 veut mettre l'accent sur la santé, avec du bio dans les cantines, d'ici 3 ans, la création d'une ferme communale, pour approvisionner les habitants en légumes. "Nous voulons aussi privilégier les déplacements doux, en aidant à l'achat de vélos électriques. On ouvrira une maison des habitants et de la démocratie. Et on fera régulièrement le bilan de notre action." martèle Anne-Marie Hyvrard, qui a déjà effectué 3 mandats, comme élue à Crolles.

Solidarité, écologie et participation citoyenne

Anne-Françoise Hyvrard, entourée de Marc Brunello et de David Resve -

Au maire sortant qui l'accuse de l'avoir trahi, elle répond : "C'est lui qui a trahi le projet pour lequel on avait été élu en 2014. Je ne vois pas pourquoi j'aurais dû démissionner de mon poste de première adjointe. J'ai continué à faire mon travail d'élue"

Il faut savoir que l'équipe élue en 2014 s'est fractionnée en deux camps, au bout de deux ans de mandat, 7 des 13 adjoints et conseillers délégués se rangeant derrière Anne-Françoise Hyvrard.

Un maire et deux maires associés

Anne-Françoise Hyvrard, si sa liste gagne le 28 juin, sera maire, mais elle aura à ses côtés pour gouverner la ville, deux maires associés, Marc Brunello, PS, et David Resve, sans étiquette. "Nous avons appris à fonctionner ensemble. Cela permettra qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible et de présent à la mairie. On porte à trois la cohérence de notre démarche. Chaque adjoint aura également un binôme, toujours dans un souci de disponibilité." souligne la candidate, qui explique qu'elle a toujours été de gauche, sans adhérer à un parti.

Crolles 2020 a relancé, en mai, un questionnaire sur internet pour interroger les habitants sur l'après -Covid. "C'est compliqué de refaire une campagne de terrain, à cause de la crise sanitaire qui perdure, malgré le déconfinement. Alors on s'appuie sur les réseaux sociaux, mais on va organiser deux réunions publiques. On pourra y assister aussi par visio-conférence, si cela fait peur à certains." explique Anne-Françoise Hyvrard.

Ecoutez le reportage de France Bleu Isère sur le 2e tour des municipales à Crolles Copier

En tous cas, les deux candidats s'accordent sur un point : ils espèrent que, pour ce deuxième tour, le taux de participation sera plus élevé que le 15 mars dernier.