Municipales à Dax : Elisabeth Bonjean dévoile ses premières propositions de campagne

Rendre les transports en commun totalement gratuits, créer une base de loisirs et de détente au lac de l'Estey, planter 1000 nouveaux arbres pendant le mandat ou instaurer des budgets participatifs dans chaque quartier : E. Bonjean a présenté ce vendredi ses premières propositions de campagne.

Elisabeth Bonjean, l'actuelle maire de Dax, est candidate à sa succession. "J'ai encore des choses à faire avec les Dacquois et les Dacquoises"

Dax, France

A un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection municipale à Dax (fixée au 15 mars), la maire sortante et candidate à sa réélection, Elisabeth Bonjean, a présenté ce vendredi une vingtaine de propositions de campagne. La totalité de son programme sera dévoilé fin février.

Gratuité des transports en commun

S'il elle est réélue, et obtient une majorité au conseil communautaire du Grand Dax, Elisabeth Bonjean s'engage à expérimenter la gratuité des transports en commun urbains. Il s'agirait donc d'étendre à toute la semaine la gratuité, actuellement en vigueur le week-end. Il s'agirait d'abord d'une expérimentation d'un an au terme de laquelle une décision définitive serait prise. "On veut inciter les gens à prendre les transports en commun, pour limiter la pollution des voitures" explique Elisabeth Bonjean.

Aménager le lac d'Estey

Elisabeth Bonjean propose de créer une base de loisirs et de détente au lac de l'Estey, pas forcément pour la baignade y soit possible, mais pour y pratiquer des activités nautiques.

Planter 1000 nouveaux arbres pendant le mandat

De 2020 à 2026, Elisabeth Bonjean propose de planter un millier d'arbres nouveaux dans la ville. "Un arbre mort, coupé ou abattu devra être remplacé par au minimum deux arbres" précise la candidate.

Mise en place de budgets participatifs

Dans chaque quartier, la municipalité mettra en place des budgets participatifs par quartier : dans chaque quartier, les habitants de proposer et choisir des projets qu'ils veulent voir réaliser, et qui seront financés par la ville.