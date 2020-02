Municipales à Dax : Julien Dubois dévoile 92 propositions, dont une salle de spectacle

Julien Dubois, le candidat de centre droit pour les municipales à Dax, a présenté son projet pour la ville ce jeudi. Il avait déjà fait des annonces pour la refonte du centre ville, qu'il estime en déclin, mais cette fois ce sont l'ensemble de ses propositions qui ont été dévoilées.

Le candidat a listé 92 propositions après ses consultations avec son association Agora. 92 propositions, on ne les déclinera pas toutes ici. La priorité, c'est le centre ville, Julien Dubois l'avait déjà annoncé. Mais vrac, il est aussi question d'augmenter le budget pour la voirie, de relancer le projet de golf, d'étudier des solutions pour mieux trier ou d'étudier la possibilité de construire une maison médical ouverte le soir et le week-end pour désengorger les urgences.

Une salle de spectacle de plus de 2500 places

L'annonce que Julien Dubois veut mettre en avant, c'est la création d'un outils "qui n'existe pas dans le département". Une salle de spectacle qui n'accueillera pas que des spectacles. Cette salle, qui sera plus grande en capacité d'accueil que la salle Le Tube à Seignosse (2500-3000 places), assure le candidat, sera aussi un nouvel écrin pour Dax Gamarde Basket et pourra accueillir des séminaires. Si Julien Dubois annonce que le coût de cette salle et sa capacité d'accueil dépendra des études pour sa réalisation, il annonce déjà un coût, à la louche, de 10 millions d'euros et l'ambition d'y faire une programmation d'envergure nationale.

Julien Dubois précise son ambition pour sa salle de spectacle. Copier

Des bus gratuits

Dans les annonces de Julien Dubois, on retrouve aussi des propositions que la maire sortante Elisabeth Bonjean fait également. On en a compté jusqu'à sept, certes pas tout a fait présenté de la même manière. Par exemple, Julien Dubois veut refaire le centre ville, Elisabeth Bonjean veut poursuivre sa réfection. Rallumer l'éclairage public d'un coté, repenser son extinction de l'autre. Renforcer la vidéoprotection, plus de piste cyclable, planter des arbres, un budget participatif par quartier, cela aussi, les deux candidats le propose. Et surtout, rendre les transports en commun gratuits. La bonne nouvelle pour les Dacquois, c'est que quelque soit le résultat de l'élection, ils pourront bientôt prendre le bus gratuitement.