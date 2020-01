Municipales à Dax: Julien Dubois présente sa liste

Dax, France

Le candidat de la droite et du centre, pour les municipales de Dax, a présenté sa liste ce mercredi soir depuis son local de campagne. Une présentation à la presse, avant d'aller écumer les quartiers de Dax avec des réunions publiques, où ses colistiers seront cette fois présentés aux dacquoises et dacquois.

17 femmes et 18 hommes. © Radio France - DR

"Une liste de réconciliation"

Parmi les têtes connues, cinq conseillers municipaux d'oppositions, élus en 2014, repartent. Ils sont tout en haut de la liste, dans les 10 premières places.

En chiffre, cette liste, c'est 53 ans de moyenne d'âge, 75 % des colistiers de Julien Dubois n'appartiennent pas à un parti politique, neuf sont encartés, dont six responsables locaux de parti. L'UDI, le Modem, deux Les Républicains et deux La République en Marche.

Je m'engage et je l'annonce, mon premier adjoint sera une première adjointe. Julien Dubois

A la deuxième place de la liste, se place Martine Dedieu, représentante investie LREM, suppléante du député Lionel Causse et candidate aux départementales en 2015 pour Couleurs Landes, en duo avec Julien Dubois.

Si au niveau national, LR et LREM s'affrontent, ici, c'est l'entente cordiale. "Je suis La République en Marche et je ne le renie pas. Depuis l'arrivée de monsieur Macron, c'est vrai que les partis ont un peu explosé. Et je crois que la discussion est devenue plus facile", dit Martine Dedieu.

A la 21e place de la liste, il y a Michel Guillemin, le responsable LR à Dax. A Dax, la droite a souvent eu du mal à s'unir. Julien Dubois a réussi ce pari, ou presque. En tout cas il n'a pas de liste en face de lui. "Oui, Julien a réussi. Bon, j'ai effectivement demandé quelques garanties", explique le représentant LR avant d'ajouter : "Et puis faut quand même se dire aussi que La République en Marche fait, quand même, une politique de droite."