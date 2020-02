Municipales à Dax : Julien Dubois veut redessiner le centre-ville

Dax, France

Julien Dubois, candidat de centre droit pour les prochaines municipales à Dax, fait le constat d'un centre-ville en déclin. Il propose six axes pour tout refaire et fait du centre-ville son thème prioritaire.

"Notre priorité sera de refaire le centre-ville"

Julien Dubois veut tout refaire, du sol au plafond. Un gros chantier qu'il souhaite mettre en oeuvre dès les premiers mois de sa mandature s'il est élu. Et il dit pouvoir lancer tous les chantiers en six ans. C'est ambitieux quand on fait la liste, même incomplète, des projets : refaire les rues du centre ville, changer le mobilier urbain, planter des arbres, construire des fontaines, installer de l'éclairage, construire des aires de jeux, refaire le marché couvert, mettre plus de caméras. Et tout cela avec quel argent ? Combien tout cela va coûter ?

Julien Dubois l'avoue, il n'a pas encore chiffré ses annonces. Juste des pistes. Il souhaite profiter des fonds de l'Etat dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, faire un audit financier pour déterminer les marges de manœuvre, revoir les budgets de fonctionnement de la mairie. Ensuite ? "Ce sera une priorité budgétaire sur plusieurs années", explique le candidat qui évoque le budget d'investissement de la ville qui, selon les années, oscille d'après lui entre 25 et 35 millions d'euros. "Et ensuite, nous ferons des choix sur les investissements qui seront faits sur la ville au cours des six années".

Abandonner le projet de médiathèque

Des choix, cela veut dire abandonner des projets en cours choisis par la municipalité en place. Julien Dubois en a un en particulier dans le viseur : la médiathèque de Dax. Il y a près de 9 millions d'euros à récupérer d'après le candidat en stoppant ce projet. Un revirement de position sur le sujet, puisqu'en Septembre 2018, lorsque la majorité municipale avait soumis le projet de médiathèque et son financement au vote en Conseil municipal, Julien Dubois avait voté pour.

Il avait dit à l'époque : "Il est évident que nous ne nous opposerons pas au projet de médiathèque. Toutefois, si nous approuvons cette délibération, c'est bien en prenant en compte les participations des autres collectivités territoriales ainsi que celle de l'Etat". Il y a donc plus d'un an, Julien Dubois l'opposant, validait le projet de médiathèque, que le candidat souhaite aujourd’hui abandonner. Et il notait bien que ce projet, dans son montage financier, ne coûterait pas autour de 8 millions d'euros à la ville. Aujourd'hui, le projet en cours de la médiathèque près du stade Maurice Boyau est subventionné à près de 70% selon les services de la ville. Il y aurait donc beaucoup moins à récupérer que le budget total.

Remettre du stationnement gratuit

Pour faire revenir du monde au centre-ville, l'équipe de Julien Dubois estime qu'il faut permettre de stationner plus facilement et surtout remettre du gratuit. Pour sa colistière, Martine Dedieu (LREM), il faut : "arrêter de taxer les automobilistes même en dehors de la première couronne de la ville".

Nous avons décidé de mettre d'avantage de places gratuites

Selon Martine Dedieu : "Durant le mandat de la majorité actuelle, il a été supprimé 459 places gratuites. Les gens, au lieu de revenir sur Dax, s'en vont à l'extérieur". Concrètement, remettre de la gratuité pour Julien Dubois, cela veut dire remettre des places gratuites dans le secteur 2, celui autour du centre ville. Où ? Pas de précision pour l'instant, mais le candidat affirme avoir déjà repéré des lieux.

Julien Dubois souhaite également rendre le stationnement gratuit tous les dimanches et les jours fériés, même les parkings à enclos. Et enfin, mettre en place la première heure de stationnement gratuite, contre une demi-heure aujourd'hui. Est-ce que ce sera un manque à gagner pour la ville ? Non répond Julien Dubois. Car selon lui, si chacun payera moins, avec le monde qui reviendra, plus de monde payera. Un prévisionnel non garanti.