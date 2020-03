Municipales à Dax : le centre-ville au cœur de la campagne

France Bleu Gascogne, sur la route des municipales, s'arrête ce jeudi à Dax. Dans la deuxième ville du département des Landes, deux listes se font face et cela fait bien longtemps que cela n'était pas arrivé d'en avoir aussi peu. La sous-préfecture et ses 21.600 habitants va devoir choisir entre la maire sortante, Elisabeth Bonjean, et son opposant, Julien Dubois.

A la tête de la liste Dax en Commun, Elisabeth Bonjean se lance sans étiquette sous la bannière divers gauche. La maire sortante, lors de son lancement de campagne, a en effet annoncé ne pas avoir renouvelé son adhésion au Parti Socialiste, parti auquel elle appartenait depuis une quart de siècle. La maire sortante a pris les rennes de la ville de Dax en 2016, suite au départ de Gabriel Bellocq. Mais elle est élue de la majorité à Dax depuis 12 ans et présidente de l'agglomération du Grand Dax depuis 2014.

En face, son opposant au conseil municipal, Julien Dubois mène une liste de centre droit "Vivons Dax ! L'énergie du renouveau". Une liste annoncée également sans étiquette partisane, mais dont la deuxième position est occupée par une candidate investie par La République En Marche. Julien Dubois, qui a quitté Les Républicains après des années de militantisme, a aussi sur la liste des personnes du Modem, de l'UDI, et des Républicains.

