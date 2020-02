Municipales à Déols : Danielle Faure annonce officiellement sa candidature

Déols, France

Après 31 ans à la mairie de Déols, Michel Blondeau va passer la main. Son directeur de cabinet, Marc Fleuret, est le premier à s'être déclaré candidat aux élections municipales du mois de mars. Il dit totalement assumer d'être dans la continuité du travail effectué par Michel Blondeau. C'est ce contre quoi veut lutter Danielle Faure. L'actuelle conseillère municipale d'opposition a déclaré sa candidature, ce dimanche 26 janvier. Elle est à la tête de la liste "Déols Demain / Pour que votre voix compte enfin", notamment soutenue par le Parti communiste.

Une liste favorable à la démocratie participative

Danielle Faure se fixe plusieurs axes majeurs : faire de la place à la démocratie participative, répondre aux enjeux écologiques et mettre en lumière le féminisme. "Il y a des choses à défendre du point de vue de la démocratie. Ça pose vraiment des problèmes importants à Déols car les citoyens ne sont plus consultés. Les habitants ne supportent plus ça", estime Danielle Faure. "Il faut créer une maison de la citoyenneté afin qu'ils puissent imaginer quelque chose de nouveau. Les élus ne sont pas forcément des gens qui pensent à tout. Les citoyens peuvent réfléchir à tout un tas de choses et nous les proposer", ajoute-t-elle sur France Bleu Berry.