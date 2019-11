Municipales à Dijon : Emmanuel Bichot et Laurent Bourguignat présentent une liste commune

Emmanuel Bichot et Laurent Bourguignat

Dijon, France

Laurent Bourguignat se donnait jusque mi-novembre pour réfléchir. Le candidat de "Libres!", le parti de Valérie Pécresse, a finalement décidé de s'allier à Emmanuel Bichot, investi par Les Républicains, pour faire une liste commune.

Dans un communiqué, Laurent Bourguignat explique : "je fais un choix de responsabilité. On ne peut pas gagner seul. _Il faut jouer collectif_. Je fais aussi le choix de la fidélité à ma famille politique."

Emmanuel Bichot, qui est donc le candidat officiel de cette liste affirme : "nous avons une ambition commune, celle de répondre à la forte aspiration de changement des Dijonnais dans cette période de fin de règne. Les Dijonnais attendent _plus de transparence_, plus de concertation, plus de proximité. Ils souhaitent que les priorités municipales répondent à leurs préoccupations quotidiennes"