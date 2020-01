Les écologistes dijonnais et leur tête de liste, Stéphanie Modde, ont présenté jeudi 16 janvier leur programme pour les élections municipales de mars 2020. Entre autres mesures : végétalisation de la ville, rénovation thermique, ou 100% de bio à la cantine d'ici cinq ans.

Municipales à Dijon : Stéphanie Modde et les écologistes présentent leur programme

Dijon, France

Stéphanie Modde, actuelle adjointe au maire de Dijon, avait annoncé sa candidature pour les municipales de mars 2020 en octobre dernier. Jeudi 16 janvier 2020, elle a présenté son programme, salle Camille Claudel, devant plus d'une cinquantaine de militants.

Sept engagements

Stéphanie Modde articule son programme - "Dijon, écologique et solidaire" - avec sept engagements autour des thèmes suivants : l'urbanisme, la nature, les déplacements à pied et en vélo, la démocratie locale, l'exigence de solidarité, l'économie, l'alimentation et la place des animaux.

Défendre la gratuité des transports en commun dans certains cas - pour les moins de 18 ans ou dans certaines zones, pour inciter les usagers à prendre le tram ou le bus.

- pour les moins de 18 ans ou dans certaines zones, pour inciter les usagers à prendre le tram ou le bus. Végétaliser le centre-ville, notamment en créant un "festival du jardin éphémère" et un "Chemin Vert"

Rénover les passoires thermiques.

Défendre le quartier des Lentillères.

Tendre vers le 100% bio dans les cantines , à l'horizon 2026 et instaurer deux repas végétariens par semaine.

, à l'horizon 2026 et instaurer deux repas végétariens par semaine. Rénover les Halles centrales pour les utiliser tous les jours de la semaine - dans une logique de circuit court de consommation.

Pour l'instant, le programme de financement de ces mesures n'est pas totalement bouclé. Il devrait être présenté dans les prochaines semaines.