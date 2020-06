Municipales à Dijon : Sylvain Comparot appelle à voter pour Emmanuel Bichot

Après des semaines, voire des mois d'incertitude à cause de la crise sanitaire, le second tour des élections municipales se profile, le 28 juin 2020. Au premier tour, le scrutin a débouché sur une triangulaire à Dijon. Le maire sortant François Rebsamen est arrivé en tête avec 38,24% des voix. Derrière lui, Emmanuel Bichot (soutenu par LR) a obtenu 19,9% et Stéphanie Modde (soutenue par EELV) 15,09 %. En quatrième position, et donc pas qualifié pour le deuxième tour, Sylvain Comparot, à la tête de liste de "Dijon l'Avenir Ensemble" et soutenu par LREM (avec 8,8% des voix). Ce dernier a annoncé jeudi 11 juin 2020 son soutien à Emmanuel Bichot pour le second tour.

Pourquoi Emmanuel Bichot ?

Sylvain Comparot met en avant des programmes qui "se rejoignent sur de nombreux points", par exemple sur "l'augmentation plus raisonnable du nombre de policiers municipaux, des baisses d’impôts plus responsables, ou un engagement clair en faveur de la sécurisation des pistes cyclables".

"Je voterai pour le programme défendu au nom de la droite républicaine par Emmanuel Bichot"

Sylvain Comparot a expliqué son choix dans un communiqué. "A l’évidence, je ne pourrai pas voter pour le Maire sortant François Rebsamen. Si j’estime l’homme, nos désaccords sont trop nombreux, a-t-il étayé. C’est le cas, entre autres, à propos de l’absence de végétalisation du centre ville, de la densification ou bétonisation non régulée, du dossier de l’eau, de la sûreté ou des rapports de notre ville avec ses partenaires naturels que sont notamment le département, Beaune et Dole". Pourquoi pas Stéphanie Modde ? "Où sont les changements quand une adjointe au Maire, assumant un désaccord de fond, décide de se présenter contre lui sans pour autant démissionner de ses fonctions d’adjointe ?"

Les résultats