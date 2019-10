Municipales à Dijon : Sylvain Comparot désigné tête de liste LREM - UDI - Pour Dijon

Il n'y aura pas à proprement parler de candidat LREM pour les municipales 2020 à Dijon. La République en Marche a crée une liste commune avec l'UDI et l'association Pour Dijon, et c'est le président-fondateur de cette association Sylvain Comparot qui a été investi tête de liste.

Dijon, France

Les discussions ont fini par aboutir. La République en marche, l'UDI et l'association citoyenne Pour Dijon vont présenter une liste commune aux élections municipales à Dijon.

Le communiqué de presse qui annonce la création de cette liste met en avant un projet "sur la base de propositions innovantes et optimistes, issues des citoyennes et citoyens du territoire dijonnais."

La tête de liste sera d'ailleurs Sylvain Comparot, président-fondateur de l'association Pour Dijon. Agé de 37 ans, il est directeur de cabinet du président de l'Université de Bourgogne. Sa candidature a été validée par la commission nationale d'investiture de LREM et par l'UDI. L'accord est encore en cours de validation du côté de l'association Pour Dijon.

Le communiqué promet un projet "respectueux de l'environnement et de la biodiversité", avec une équipe qui s'appuiera "sur une gouvernance partagée et équilibrée, une transparence totale, la lutte contre toute forme de clientélisme et sera représentative de toute la population."