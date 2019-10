Municipales à Dijon, Sylvain Comparot : "on veut changer la ville pour les dix ans à venir"

Dijon, France

Âgé de 37 ans, Sylvain Comparot est chargé des relations avec les entreprises à l'université de Bourgogne. Il est aussi le président de l'association "Pour Dijon" créée il y a un an. "Nous avons envie de servir les habitants de Dijon et de construire un projet pour les dix à quinze ans à venir en rassemblant le plus large possible, hors les extrêmes" affirme la tête de liste de Dijon, l'Avenir Ensemble.

L'union fait la force

La liste Dijon, l'Avenir Ensemble rassemble donc autour de Sylvain Comparot, des marcheurs membres de La République en Marche, comme Charles Rozoy, (porte parole) et Sébastien Mirek (référent) mais aussi des membres et élus de l'UDI, comme Franck Ayache et Ludovic Bonnot : "nous avons des sensibilités différentes, mais nous acceptons tous de débattre et parfois même de nous "engueuler", déclare Charles Rozoy, chef de file LREM à Dijon.

De gauche à droite : Franck Ayache, chef de file UDI, Fanny Chenu, secrétaire général de Pour Dijon, Sylvain Comparot, tête de liste et Charles Rozoy chef de file LREM à Dijon © Radio France - Stéphane Parry

Nous avons comme objectif zéro déchets à Dijon à l'horizon 2025 - Sylvain Comparot

La liste Dijon, l'Avenir Ensemble dévoilera ses projets pour la campagne des municipales au mois de décembre, mais dores et déjà le thème de l'environnement pointe en tête : "on veut qu'il n'y ait plus de déchets à Dijon en 2035 et on veut mener ce projet avec les citoyens," note Sylvain Comparot. "Pour les habitants, c'est une sécurité accrue, une vie plus simple."

Laissons la porte ouverte aux autres sensibilités - Franck Ayache, chef de file UDI à Dijon

A la recherche d'un second souffle sur Dijon, l'UDI a choisi de faire liste commune avec LREM. "après l'échec de _2014_, il fallait faire autrement," note Pascal Grappin, président de l'UDI de Côte-d'Or. "Il faut laisser la porte-ouverte aux autres sensibilités," affirme Franck Ayache, élu UDI au conseil municipal de Dijon. "Je suis même convaincu que nous avons la solution pour gagner," conclu le chef de file UDI à Dijon.