Pour le premier tour des municipales, dimanche 15 mars, Frédéric Chereau, le maire sortant de Douai arrive en tête avec près de 35% des voix. On s'oriente donc vers un second tour dans la commune dimanche 22 mars, si les conditions sanitaires du pays le permettent.

Municipales 2020 à Douai : Frédéric Chereau, le maire sortant, part pour un second tour

Frédéric Chereau est arrivé en tête. Trois autres candidats sont susceptibles d'être au second tour

Frédéric Chereau arrive en tête au premier tour des élections municipales dans la ville de Douai, avec 34,96% des voix. Se qualifient également pour le second tour Coline Craeye, de La République en Marche, avec 19,63% des suffrages, ainsi que Thibault François, du Rassemblement National, avec 16,40% et finalement François Guiffard, Les Républicains, avec 16,24. "On se dirige vers une quadrangulaire" estime le vainqueur du premier tour.

La participation est extrêmement faible : 32% des inscrits se sont déplacés aux urnes. "On s'attendait à une faible participation: en 2014 on avait eu 50%, je m'attendais à 40% de participation. Au final c'est encore moins" constate Frédéric Chereau.