Municipales à Éguzon : Mireille Tilly veut faire la part belle aux acteurs économiques locaux

La mairie d'Eguzon n'est pas inconnue à Mireille Tilly. Celle qui mène la liste "Vivre ensemble à Eguzon-Chantôme, tous unis pour vous" est actuellement conseillère municipale sortante et en 2020, elle compte bien devenir maire de la commune.

Dynamiser l'économie et booster le tourisme

Pour cela, elle s'appuie sur un programme qui fait la part belle à l'économie locale. Pour dynamiser Eguzon, Mireille Tilly veut _"solliciter et acceuillir toutes les initiatives publiques et privées créatrices d'emploi._" Ce n'est pas tout : la candidate entend "dynamiser le centre-bourg et aider au développement du commerce local et l'artisanat".

Autre levier pour faire rayonner Eguzon : le tourisme. "Nous allons nous appuyer sur un site-web pour faire connaître le lac d'Eguzon dans toute la région et au-delà. C'est un patrimoine de valeur. Mais mon équipe et moi-même soutiendrons également les fêtes locales, comme la Fête du Lac Chantôme, la Fête de la Châtaigne en novembre qui attire beaucoup de monde. Nous voulons aussi recréer le marché de Noël qui n'existe plus aujourd'hui."

Son objectif est clair : attirer de nouveaux acteurs économiques et donc des habitants.

Deux autres candidats à Éguzon

Face à elle, il y a Nicolas Guillot, soutenu notamment par LREM, et Jean-Paul Thibaudeau, actuellement adjoint et souhaitant reprendre le flambeau du maire sortant, Jean-Claude Blin, qui ne se représente pas.