Municipales à Elbeuf : faut-il donner plus de pouvoir et de marge de manœuvre aux policiers municipaux ?

Faut-il donner plus de pouvoir et de marge de manœuvre aux policiers municipaux ? France Bleu Normandie évoque le sujet avec les candidats aux municipales d'Elbeuf ce lundi 17 février 2020.

Elbeuf, France

Faut il donner plus de pouvoir et de marge de manœuvre aux policiers municipaux ? On vous a posé la question ce lundi matin à un mois du premier tour des élections municipales. C'est un débat qui s'installe dans de nombreuses communes en France. Armement, horaires de nuit, renforcement des effectifs... il y a plusieurs leviers. Et on zoome sur cette problématique ce lundi 17 février 2020 avec l'exemple d'Elbeuf en Seine-Maritime.

Le maire sortant soutenu par le PS, le PC et les Radicaux, Djoudé Merabet face à la tête de liste Rassemblement National, Marie Durand.

Yanis Khalifa, suppléante de la députée LREM Sira Sylla, membre du Modem, tête de la liste sans étiquette baptisée "Du neuf pour Elbeuf".

Valérie Auvray, tête de liste EELV soutenue par Générations et Génération Ecologie, adjointe au maire en charge de la Culture, à la tête de la liste "Verts Elbeuf Solidaire".

