Municipales à Elne : Yves Barniol est candidat à sa propre succession

Elne, France

Il y aura bien une liste menée par Yves Barniol à Elne en 2020. Après avoir laissé planer le doute ces dernières semaines, le maire sortant l'a annoncé pour la première fois ce lundi matin au micro de France Bleu Roussillon. "C'est une évidence pour moi" a indiqué le maire sortant. "Le premier mandat est un mandat où l'on prépare les projets, le deuxième c'est celui où on les réalise. On ne peut pas rester au milieu du gué". Yves Barniol compte se représenter à la tête d'une équipe renouvelée. "Ma liste est encore en cours de préparation. Je voudrais un mandat plus humain..."

L'an prochain Yves Barniol sera donc une nouvelle fois opposé à l'ancien maire Nicolas Garcia qui mènera de son côté une liste de rassemblement à gauche.

Au cours de l'émission le Droit d'Inventaire, Yves Barniol est également revenu sur son bilan après six ans à la mairie.