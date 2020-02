Municipales à Entraigues-sur-la-Sorgue : le développement de la commune en question

Entraigues-sur-la-Sorgue, France

Le électeurs d'Entraigues-sur-la-Sorgue (8400 habitants) auront le choix entre quatre candidats lors du premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars : le maire sortant Guy Moureau (PCF) élu depuis 36 ans, Christine d'Ingrando (DVD) candidate pour la seconde fois à l'élection municipale, Laurence Boissier Cermolacce (DVG) et Denis Duchêne (DVG.) Au coeur de la campagne électorale : l'attractivité du centre ville et le devenir de la zone d'activité du Plan.

L'attractivité commerciale du centre ville en question

Guy Moureau se fixe un objectif en cas de réélection : "celui de conserver le caractère villageois d'Entraigues tout en existant sur le plan intercommunal". Pour Laurence Boissier Cermolacce "l'attractivité du centre-ville passe d'abord par une amélioration de l'offre des transports en commun." Denis Duchêne lui, souhaite créer un centre aéré "pour inciter les familles à s'installer au village". Pour Christine d'Ingrando, "c'est par la culture et la mise en avant du patrimoine entraiguois que nous redynamiserons le territoire."

Quel développement pour l'avenir d'Entraigues ?

D'autres dossiers importants rythment la campagne à Entraigues-sur-la-Sorgue : l'impact du centre d'enfouissement des déchets sur l'environnement ; la vie démocratique dans la commune ; les moyens attribués à la police municipal -jugés insuffisants par plusieurs candidats- ; le maintien d'une activité agricole au village sans oublier les conséquences de l'implantation de la future prison dans la zone du plan où la résistance citoyenne s'organise depuis plusieurs mois. A Entraigues-sur-la-Sorgues plus qu'ailleurs, c'est bien la question d'un développement équilibré et respectueux du passé qui est posé à travers ces élections municipales et intercommunales des 15 et 22 mars.