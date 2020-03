Municipales à Espelette : un village musée

A l'occasion des élections municipales, France Bleu Pays Basque vous propose un tour d'horizon des communes. Aujourd'hui étape à Espelette, commune réputée internationalement pour son piment, et qui attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier.

En plein hiver, et pendant les vacances scolaires, on croise peu d'Espelettars dans les rues. Et pourtant, comme 2073 habitants étaient comptés par l'INSEE en 2017, soit 7 de moins qu'en 2012. Dans l'ensemble, la population est donc stable, en revanche, le nombre de visiteurs explose, en particulier pendant la période estivale.

Pendant la Fête du Piment par exemple, Espelette réunit énormément de touristes, l'été ils sont entre 10 000 et 15 000 par jour à se balader dans le village. © Radio France - Anthony Michel

Un centre-ville musée

Chaque jour pendant l'été, entre 10 000 et 15 000 touristes visitent le village chaque jour, selon des chiffres de la mairie. De quoi prendre le dessus sur la population qui parfois n'a d'autre choix que de fuir le centre-ville, pris d'assaut par les visiteurs.

D'autant que cette affluence estivale complique la vie des habitants, impossible de trouver une place de parking, et pour certaines personnes âgées, il n'est pas bien commode de circuler dans les rues d'Espelette bondées de touristes.

D'ailleurs la rue principale du village est devenue une rue dédiée aux touristes. Une dizaine de boutiques de jambon, fromage, et alcool local, tous détenus par quelques groupes d'entreprises du Pays Basque qui rachètent petit à petit tous les fonds de commerces du village. Il faut dire que le foncier explose dans ce domaine, il faut compter entre 300 000 et 400 000 euros pour un fond de commerce à Espelette, un sacré budget pour quiconque voulant investir.

L'épicerie

Dernier exemple en date, le SPAR du village qui avait dû fermer il y a deux ans. La mairie s'était battu pour accompagner l'ouverture d'une autre épicerie. Elika a vu le jour juste à côté, sur un bâtiment municipal, et propose une alimentation bio, locale et en vrac. Mais pas forcément adapté à tous les budgets, alors de nombreux habitants continuent de faire leurs courses au supermarché d'Itxassou.

Le débat ce mercredi matin

Ce mercredi matin entre 8h10 et 8h30, débat entre les deux têtes de liste aux municipales à Espelette: