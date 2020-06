Municipales à Evreux : "Il était temps que la campagne violente se termine" déclare Guy Lefrand

Le maire sortant LR Guy Lefrand, réélu dimanche 28 juin au soir au deuxième tour des municipales, était invité de France Bleu Normandie ce lundi matin. Guy Lefrand a été réélu avec près de 51 % des voix au détriment du socialiste Timour Veyri et du candidat LREM Guillaume Rouger. Sur France Bleu Normandie, Guy Lefrand estime "il était temps que la campagne se termine, les derniers jours ont été violents avec des attaques diffamantes. La Procureure de la République a été saisie" . Guy Lefrand se félicite de sa victoire et souligne "c'est la première fois depuis 25 ans qu'un maire est réélu à Evreux. C'est la reconnaissance du travail accompli."

Une campagne de communication pour attirer les parisiens à Evreux

Sur ce deuxième mandat, l'élu LR déclare "Sur le premier mandat, on découvre tous les travaux à mener. Cette fois ci, on va axer davantage notre travail, sur l'humain, le cadre de vie, l'accompagnement social et surtout avec la crise un travail sur le développement économique. Dès cette semaine, on va lancer des campagnes de communication à Paris sur le périphérique et dans la presse pour inciter les franciliens à venir découvrir ou s'installer dans notre ville".

Interrogé sur l'abstention qui atteint les 68 % à Evreux, Guy Lefrand "cette abstention est une fracture pour la démocratie. La période explique en grande partie ce taux, le Covid, le délai entre les deux tours, le début des vacances, mais ce n'est pas que conjoncturel, c'est aussi structurel. Il faut accentuer la relation avec les administrés".

