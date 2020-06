Municipales à Évreux : le débat des candidats du second tour sur France Bleu Normandie

Les trois candidats au second tour des élections municipales 2020 à Évreux débattent sur France Bleu Normandie ce mercredi matin en direct. Avec plus de 42% au premier tour, Guy Lefrand, le maire Les Républicains possède une confortable avance sur ses deux concurrents (dix points de plus qu'en 2014) alors que Timour Veyri, le candidat de la gauche et des écologistes pointe à 23% et Guillaume Rouger qui porte les couleurs de la République en Marche, du Modem, de l’UDI et d’Agir ferme la marche avec presque 15%.

Timour Veyri et Guillaume Rouger hommes étaient déjà sur la route de Guy Lefrand il y a six ans, mais sur la même liste d’union de la gauche de Michel Champredon. Le socialiste a tenté un coup de poker et demandé au candidat LaREM de se retirer de la course, peine perdue. La gestion de la pandémie de coronavirus et l'après Covid-19 se sont invités dans la campagne pendant laquelle les candidats ou leurs soutiens ont cogné dur et fort. Guy Lefrand compte bien sur sa double casquette de maire et de médecin urgentiste pour conserver son fauteuil. Un point rassemble les trois hommes, la crainte d'une abstention record. Le 15 mars 2020, plus de 16.000 des 26.228 Ébroïciens inscrits sur les listes électorales sont restés chez eux.

Autour de la table

Guy Lefrand , maire sortant Les Républicains, en tête du premier tour avec 42,11% des voix,

, maire sortant Les Républicains, en tête du premier tour avec 42,11% des voix, Arrivé en deuxième position avec 23,18% des suffrages, Timour Veyri (candidat PS-PCF-EELV-RdG),

(candidat PS-PCF-EELV-RdG), Troisième sur le podium avec 14,80%, Guillaume Rouger (LaREM).

Écoutez le direct