Municipales à Évreux : "Je veux rassembler au-delà des clivages politiques" annonce le sortant Guy Lefrand

Évreux, France

C'est un secret de Polichinelle auquel Guy Lefrand met fin officiellement ce mercredi matin. Dans un café de la place du grand carrefour, le maire LR d'Évreux annonce sa candidature aux élections municipales de mars 2020, au lendemain de la cérémonie des vœux qui a rassemblé 1200 personnes. "Ce mandat a été celui du courage, celui de six ans sans relâche et nous pouvons être fiers du résultat accompli, nous avons agi dans tous les domaines : emploi, sécurité, fiscalité, cadre de vie, rénovations d'écoles et de trottoirs, prix de l'eau, aires de jeux, rénovations des logements sociaux, friches, partout, nous avons apporté des solutions" énumère Guy Lefrand dans un discours qui prend des airs de bilan à la Prévert.

Aujourd'hui Évreux se réveille, la cité joile n'est plus un souvenir" - Guy Lefrand

Guy Lefrand devant son affiche de campagne. Un triptyque "le médecin, le maire et l'homme" explique le candidat. © Radio France - Laurent Philippot

"Évreux est une belle ville et cette reconnaissance se traduit même par la venue de touristes plus nombreux qu'avant" insiste Guy Lefrand qui évoque la fierté des Ébroïciens pour leur ville avant de lister les chantiers réalisés ou en cours dans les quartiers de la commune. "Il reste beaucoup à faire, accueillir encore plus de nouveaux emplois pour vous, prendre des responsabilités pour préserver l'environnement pour vous, garantir la sécurité pour vous, répondre en urgence aux besoins en médecins pour vous, poursuivre la baisse des impôts pour vous" détaille le candidat. "Pour vous" c'est d'ailleurs le nom de sa liste, sous-titrée la liste des gens qui aiment Évreux. "Pour défendre Évreux, il faut du caractère" lance Guy Lefrand, "on m'a parfois même reproché d'en avoir", éclat de rires collectif dans le café bondé du public acquis au candidat.

Un ancien candidat de 2014 rejoint la liste

"Je veux rassembler au-delà des partis politiques" annonce Guy Lefrand, "des hommes et des femmes qui vivent Évreux, ces gens qui aiment Évreux qui pour vous dépassent les clivages politiques" pas peu fier de donner quelques noms : Marianne Plaisance, veuve de l'ancien maire communiste d'Évreux Rolland Plaisance, Alain Nogarède, élu initialement sur la liste Évreux à Gauche conforte sa place au sein de la majorité municipale. "On se bat pour respecter l'environnement, pour le prix du chauffage urbain, sur la réduction du prix de l'eau" avance Alain Nogarède pour justifier son changement de ca(m)p lors qu'il a rejoint l'exécutif municipal en 2017 qui lui a confié la délégation du chauffage urbain, tout "en conservant ses valeurs de gauche" assure-t-il. Autre soutien, Stéphane Baki, "entre les deux tours en 2014, j'avais appelé à voter pour lui" rappelle l'ancienne tête de liste "Oser citoyen". On trouve aussi Noël Grippon, le président de l'Amicale laïque de Saint-Michel, Jeff Cariot, l'ancien président des vitrines d'Évreux ou Christiane Murcia "notre Madonne des pauvres". Mais Guy Lefrand s'en défend, "ce ne sont pas des prises de guerre, ce sont des gens qui aiment Évreux, ce sont des gens qui vivent à Évreux, qui travaillent à Évreux". Un tacle en direction de deux autres candidats, Guillaume Rouger et Timour Veyri qui eux travaillent à Paris.

Le programme de la liste "Pour vous" est en cours de finalisation. Parmi les grands axes, "bien évidemment, _l'environnement, la sécurité, le cadre et vie et les grands investissements_" assure le candidat. La liste complète des candidats ne sera finalisée qu'au dernier moment et "la liste sera renouvelée à au moins 50%" promet Guy Lefrand qui veut que l'engagement des unes et des uns soit total.

Les candidats déclarés à Évreux

Vincent Breuil, "La liste citoyenne"

Emmanuel Camoin, "Rassemblement ébroïcien"

Guy Lefrand, "Pour vous"

Guillaume Rouger, "Évreux avance"

Timour Veyri, "Évreux ensemble"

