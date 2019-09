Municipales à Évreux : les écologistes se lancent dans la campagne avec Timour Veyri

Évreux, France

Cette entrée en campagne d'Europe Écologie Les Verts à ses côtés, Timour Veyri s'en félicite, "c'est un moment fondateur pour proposer un autre chemin aux Ébroïciens" mais le candidat socialiste l'assure, "on est parti du projet, des envies, des besoins" et il n'a fait aucune promesse pour arriver à ce ralliement, qui survient quelques jours après celui des communistes.

Si on veut changer la vie, il faut changer la ville" - Timour Veyri

L'heure de se mettre au vert est arrivée, les citoyens sont prêts, "la municipalité actuelle fait beaucoup de photos et de déclarations, mais rien ne bouge" constate Timour Veyri alors que la jeunesse crie l'urgence du défi climatique,"ceux qui ont du mal à bouger, ce sont les politiques de l'ancien temps" taclant au passage le maire d’Évreux, Guy Lefrand (Les Républicains), "la génération de l'après-guerre". Le premier secrétaire du parti socialiste dans l'Eure en est convaincu, l'écologie sera le socle des prochaines élections municipales, tant elle impacte tous les aspects de la vie quotidienne.

Un pacte de transformation écologique.

Pour y arriver, les candidats signent un pacte ébroïcien de transformation écologique qui promet de "rendre la vie des Ébroïciens plus belle". La gauche unie s'engage à créer des conventions citoyennes et écologiques. Elles seront composées pour moitié des citoyens tirés au sort, qui seront consultés au préalable pour tous les grands projets d'aménagement. Une idée qui a séduit le responsable local d'Europe Écologie les Verts "le plus important, c'est de permettre aux habitants de participer à cette transition écologique" souligne Jean-Marie Martin. Prenant l'exemple du réaménagement de la place de Gaulle devant l'hôtel de ville, "les gens ne comprennent pas", abonde Maryvonne Hannoteaux (Parti Communiste Français), "cette place, c'était possible il y a 20 ans, aujourd'hui ce n'est plus possible, notamment avec les épisodes de canicule qu'on a connus dernièrement". À Évreux, l'écologie est dans (sur ?) la place et devrait occuper la campagne.

Évreux Ensemble et EELV promettent de réaménager la place de Gaulle en cas de victoire © Radio France - Laurent Philippot

Les huit axes du pacte de transformation écologique