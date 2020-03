Municipales à Évreux : Guy Lefrand en tête, Timour Veyri et Guillaume Rouger au second tour

Ce sera une triangulaire dimanche 22 mars 2020 pour le second tour des élections municipales. D'après les résultats provisoires du 1er tour des élections municipales à Évreux ce dimanche, Guy Lefrand obtient 42.11% des voix et arrive en tête, devant Timour Veyri (PS/PCF/EELV, RdG) et Guillaume Rouger (LaREM, Modem, UDI, Agir, UDE). Ces trois candidats sont qualifiés pour le second tour. Un scrutin dans un contexte sanitaire très particulier en raison de la pandémie de coronavirus, "de fait, il est très difficile de se réjouir" confie Guy Lefrand, médecin urgentiste de profession "je pense ce soir à toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer". Le maire sortant est arrivé en tête dans tous les bureaux de vote de la ville et "note avec satisfaction que le Front National et La France Insoumise ne seront pas présents au second tour à Évreux". Arrivé en deuxième position avec 23,18% des suffrages, Timour Veyri tient à modérer les ardeurs de Guy Lefrand "on ne peut pas imaginer, comme c'était le cas aujourd'hui, que le future maire d'Évreux soit élu avec 3.900 votants" déclare le candidat PS-PCF-EELV-RdG pour qui "il n'est pas raisonnable de maintenir le deuxième tour dimanche prochain".

Troisième sur le podium, avec 14,80%, Guillaume Rouger (Évreux avance) veut y croire pour le second tour malgré la confortable avance du maire sortant. "L'analyse des chiffres doit être mise au regard de la participation" explique le candidat LaREM, "_on a 63% d'abstention à Évreux"_.

Le Rassemblement National quitte le conseil municipal

Deux listes sont en mesure de fusionner lors du second tour, la liste citoyenne de Vincent Breuil qui recueille 8,66% des suffrages (soutenue par La France Insoumise et Génération·s) et la liste Rassemblement ébroïcien d’Emmanuel Camoin avec 8,05%. Le RN (ex-FN) avait fait son entrée au conseil municipal d'Évreux en 2014 avec deux conseillers, dont Emmanuel Camoin.

Les deux autres listes, la vraie liste citoyenne de Rachid Talbi et Lutte Ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, sont très largement distancées, avec respectivement 1,61% et 1,56% des suffrages exprimés.

