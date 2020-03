Municipales à Évreux : quelle ville en 2026, à la fin du mandat ?

Une femme et six hommes, de 36 à 60 ans, veulent devenir le prochain maire d’Évreux lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. France Bleu Normandie a demandé à chacun d'entre eux (dans l'ordre d'affichage des panneaux électoraux) à quoi ressemblera la ville en 2026.

Centre-ville, économie, transport et sécurité pour Emmanuel Camoin (Rassemblement ébroïcien)

_"Priorité au centre-ville"explique la tête de liste Rassemblement ébroïcien "je vais proposer de faire une ville où je vais limiter la circulation des véhicules_ pour pouvoir relancer le commerce local" détaille Emmanuel Camoin, "parce qu'on sait que dans les villes de la même taille où on a limité la présence de la voiture en permettant aux gens de stationner dans des endroits périphériques assez proches du centre-ville et gratuits, on s'est aperçu qu'on relançait de manière très importante le commerce de centre-ville. Je souhaite permettre aux gens qui vont préférentiellement sur la zone Carrefour de retrouver le centre-ville, d'aller dans des bistrots, avec des tables qui seront installées".

Économie et transport

Pour développer l'économie à Évreux, Emmanuel Camoin promet la baisse des impôts "pour faire un appel d'air pour que les gens trouvent un intérêt à venir investir dans la ville d’Évreux et acheter à Évreux". Il en profite pour taper sur le maire sortant, Guy Lefrand, également candidat : "durant son mandat, les impôts n'ont fait qu'augmenter même s'il dit le contraire. Il y aussi les services de la municipalité qui ont augmenté de 2% tous les ans".

"Ce n'est pas une fin de soi de refaire une attractivité de centre-ville, la fin en soi, c'est de créer de l'emploi

Le conseiller municipal d'opposition aimerait attirer des investisseurs franciliens "sauf qu'on est incapable d'avoir des trains qui arrivent à l'heure, incapable d'avoir des horaires de trains convenables" se désole-t-il, en dénonçant la préférence donnée selon lui à la ligne Paris-Rouen "où comme par hasard sont installés des ministres, comme Vernon". Emmanuel Camoin promet de "refaire la gare, remettre des horaires adaptés au guichet, augmenter la fréquence des trains" en s'appuyant sur son mandat de conseiller régional de Normandie.

Délinquance et sécurité

La ville a perdu ces six dernières années 2000 habitants, une conséquence de gestion Lefrand selon Emmanuel Camoin mais aussi "de la délinquance et de l'insécurité dans certains quartiers d’Évreux. Les gens préfèrent s'installer en périphérie, comme à Angerville ou Saint-Sébastien qui sont beaucoup plus agréables avec moins de taux de délinquance". Emmanuel Camoin estime que l'insécurité à Évreux n'est pas forcément dans le centre-ville "il n'y a aucun intérêt à avoir les locaux de la police nationale et les locaux de la police municipale, ça fait doublon". Le candidat Rassemblement national veut "fermer les locaux de la police municipale et répartir les effectifs dans les quartiers sensibles".

Emmanuel Camoin, maire d’Évreux, en trois mots ?

"Un maire compétent, qui va redresser les finances de la ville et un maire de proximité. On pourra venir le voir et parler avec lui". Le programme d'Emmanuel Camoin est à lire ici.

Éducation, attractivité et transparence pour Timour Veyri (Evreux ensemble)

"En 2026, Évreux aura totalement changé avec nous" promet la tête de liste Évreux ensemble "la jeunesse et l'éducation seront la priorité du mandat" et Timour Veyri de détailler "demain toutes les écoles d’Évreux seront rénovées pour en faire _des écoles oasis adaptées au changement climatique_, végétalisées, "débitumisées". Demain, les enfants seront les acteurs du changement et de vrais éco-citoyens qui seront sensibilisés à la biodiversité". Le candidat veut également adapter les écoles à tous les enfants car aujourd'hui, dit-il "les enfants handicapés ne sont pas toujours accompagnés comme il le faut" en promettant de développer les activités sur le temps méridien et le temps périscolaire "pour que tous les enfants aient les mêmes chances". Les enfants et les séniors mangeront bio et local "en installant des fermes en bordure de ville pour alimenter les cantines et la restauration collective".

Un plan Marshall pour le centre-ville

"Rectifier l'image et l'identité d’Évreux" est indispensable pour Timour Veyri, "quand on tape Évreux sur Google, on a soit les faits divers, soit les dérapages du maire" tacle le conseiller municipal d'opposition qui propose un plan Marshall pour l'attractivité de la ville, notamment de son centre : "demain en 2026, ce sera facile d'utiliser son vélo à Évreux, ce sera facile d'utiliser les transports en commun" avance le candidat qui mettra en place la gratuité du stationnement et des transports en commun le mercredi et le samedi. Une mesure qui selon Timour Veyri qui permettrait "au centre-ville et à l'économie d'aller beaucoup mieux". Pour relancer économie et le commerce local "après toutes les erreurs du mandat actuel avec le développement de la zone Carrefour et les travaux mal conçus faits sans concertation avec les commerçants", le candidat d’Évreux ensemble veut créer une foncière "nous allons racheter des commerces vides pour réinstaller des commerçants avec un fonds d'urgence de 2,5 millions d'euros". A la fin du mandat,"il y aura plus d'habitants qu'au début à Évreux, ville modèle de l'écologie en Normandie" s'engage Timour Veyri.

Transparence et démocratie participative

Le candidat PS EELV PCF Radicaux de Gauche veut proposer des referendums et des consultations et promet plus de proximité "je ferai en sorte que les élus soient présents sur le terrain toutes les semaines avec des permanences et des conseils municipaux délocalisés dans chaque quartier".

Avec notre équipe, les Ébroïciens ont leur mot à dire sur tous les grands projets"

Timour Veyri met en avant la transparence "demain les Ébroïciens sauront exactement ce qui se passe à la mairie, tous les conseils municipaux seront retransmis en direct et tous les Ébroïciens sauront les décisions qui sont prises avec eux et pas seulement pour eux".

Timour Veyri, maire d’Évreux, en trois mots ?

"Je serai un maire modeste, je serai un maire à l'écoute, je serai un maire de proximité, un maire honnête, tout ce que souhaitent les Ébroïciens". Le programme de Timour Veyri est à lire ici.

Aucun licenciement et salaire minimum de 1800 euros nets pour Mélanie Peyraud (Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs)

"La ville ressemblera à un camp des travailleurs qui se sera fait entendre" explique la tête de liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs car estime Mélanie Peyraud "les travailleurs font tout marcher dans cette société, les transports, ça marche pas sans les travailleurs, les hôpitaux, ça marche pas sans le personnel hospitalier, etc.".

Les licenciements auront été interdits et tout le monde aura un salaire"

Maire d'Evreux, Mélanie Peyraud promet que "tout le monde aura été embauché, que ce soit dans les services publics ou dans le privé, _les salaires permettront de vivre dignement_, au minimum 1800 euros nets, car tout augmente, sauf les salaires". La candidate vise la répartition du travail entre tous "pour libérer du temps pour faire du sport, se cultiver ou voyager".

Mener des combats contre le grand patronat et la bourgeoisie

Pour mener à bien son projet pour la ville d’Évreux, Mélanie Peyraud ne voit qu'un moyen : "les grèves et la mobilisation". Un appel à l'insurrection ? "Oui quelque part" répond la seule femme candidate à ces élections municipales, "en tout cas, _j'en appelle à la révolte_, c'est le seul moyen pour nous les travailleurs de véritablement changer notre sort", et d'ajouter "une mairie ouvrière à Évreux serait un point d'appui pour tous ces combats".

Mélanie Peyraud, maire d’Évreux, en trois mots ?

"Combative, solidaire et efficace". Le programme de Mélanie Peyraud est à lire ici.

Démocratie implicative et déplacements pour Vincent Breuil (La liste citoyenne)

"En 2026, Évreux, c'est une ville où on a déjà réussi à rassembler la population grâce à la démocratie implicative" explique la tête de liste La liste citoyenne, "en allant au plus près des habitants, en leur proposant de s'impliquer, en leur proposant des _budgets participatifs"_. La démocratie participative et démocratie implicative, quelle différence ? "La démocratie participative, c'est je vous demande votre avis et après on fait ce qu'on veut" argumente Vincent Breuil qui porte l'estocade en direction d'un de ses concurrents les 15 et 22 mars "on a vu Monsieur Rouger consulter les habitants et arriver avec un magnifique projet venu d'en haut avec des cabinets d'architectes, c'est très beau sur le papier, mais il n'y a pas eu de concertation". Il y a selon Vincent Breuil un vrai travail social, d'éducation populaire à faire"pour aller chercher les habitants pour leur redonner confiance et les faire réintégrer la communauté".

"Tous les grands aménagements seront soumis à des votations citoyennes

Un maître-mot dans la bouche de Vincent Breuil, soutenu par La France Insoumise et Génération·s, la coconstruction avec les habitants. Parmi les grands aménagements proposés, une maison de l'étudiant et de l'apprenti et des internats de proximité dans les quartiers "de manière à ce que les enfants des quartiers puissent eux aussi accéder à l'élite et aux grandes écoles".

Revoir le plan de déplacement urbain

"On aura mis des grands parkings relais pour les non-Ébroïciens à l'entrée de la ville qui auront des navettes gratuites qui les emmèneront vers le centre-ville et les bassins d'emploi", la gratuité aura donné aux familles des marges financières estime Vincent Breuil qui promet de revoir le plan de déplacement urbain "en y intégrant une végétalisation qui nous protégera de la chaleur", une façon pour le candidat d'entamer "toutes les transitions imposées par le XXIe siècle contre les dérèglements climatiques et les dérèglements mondiaux". Vincent Breuil compte sur la gratuité des transports pour dynamiser l'attractivité de la ville, et ainsi d'attirer de nouveaux habitants, ce qui aurait selon lui pour conséquence d'augmenter les dotations de l’État.

Vincent Breuil, maire d’Évreux, en trois mots ?

"Un maire de proximité, un maire enthousiaste et un maire écologiste pratiquant". Le programme de Vincent Breuil est à lire ici.

Faire revenir des habitants, accessibilité et fierté pour Guy Lefrand (Pour vous, la liste des gens qui aiment Évreux)

"Dans six ans, Évreux, ce sera une ville de plus en plus agréable à vivre, qui fera la fierté de ses habitants" explique la tête de liste Pour vous, la liste des gens qui aiment Évreux, "avec des habitants qui seront revenus en centre-ville, qui seront revenus dans les quartiers". Guy Lefrand, maire sortant, déroule son projet "dans six ans, nous aurons une piscine neuve, nous aurons une salle de sport neuve, nous aurons un théâtre dynamique, nous aurons créé _2000 emplois sur la zone du Long Buisson_, nous aurons une police municipale qui travaillera H24 notamment la nuit, nous aurons une ville encore plus accessible qu'elle n'est aujourd'hui, nous aurons créé trois nouvelles maisons de santé en plus de celles de Nétreville et de Saint-Michel qui sont en cours de construction"

Une ville où la qualité de vie et le développement économique se feront sentir, une ville dont tout le monde rêvera

Faire revenir des habitants

Pour rendre la ville attractive "ça passe par un urbanisme de qualité" détaille Guy Lefrand. Le maire sortant s'appuie sur son bilan et "à partir de maintenant, notre travail sera de faire revenir des habitants". Évreux a perdu des habitants ces dernières années, comme toutes les grandes villes du département, sauf Louviers. 2000 habitants en moins pour se retrouver sous la barre des 50000. Guy Lefrand tente une explication "c'est d'une part parce qu'il y a eu des déconstructions, notamment sur la Madeleine, d'autre part c'est à cause d'une fiscalité peu attractive, il est moins coûteux fiscalement d'habiter à Guichainville, à Angerville, autour d’Évreux que dans le centre-ville d’Évreux". Guy Lefrand promet de continuer la baisse de la dette et des impôts.

L'accessibilité de la ville en voiture ou en train

Alors que la déviation sud-ouest d’Évreux est en suspens, Guy Lefrand se félicite d'avoir obtenu de la Région "le début des études puis des travaux sur la 2X2 voies Évreux-Chauffour, qui permettra d'amener en direct l'Île de France sur Évreux et Évreux sur l'Île de France et Paris".

"Certains voudraient supprimer la voiture. Dans une ville moyenne comme Évreux, évidemment, nous avons besoin de la voiture

Pour le train, Guy Lefrand met une fois encore en avant le travail de la Région (il est également conseiller régional de Normandie en charge de l'aménagement du territoire), "la Région a fait l'effort d'acheter quarante rames nouvelle générations dont les fauteuils sont fabriqués à Évreux et nous aurons davantage d'arrêts sur Évreux". Depuis le lundi 9 mars, le train au départ de Paris Saint-Lazare à 18H59 marque un arrêt à Évreux à 20h10.

Fier d’Évreux

"Évreux, c'est une passion, j'ai une autre passion dans la vie, c'est la médecine, je pourrais me contenter d'être médecin urgentiste" s'enthousiasme Guy Lefrand mais "j'aime cette ville, mes enfants y ont fait leurs études, ma compagne a investi toutes ses économies dans un commerce à Évreux, nous voulons nous battre pour cette ville parce que nous y croyons". Et le maire sortant d'expliquer qu'il lui faut encore un mandat pour mener à bien son projet, "je ne supporte pas de voir des candidats à la mairie d’Évreux expliquer qu’Évreux, c'est nul !" peste Guy Lefrand "nous avons un centre-ville qui souffre comme tous les centres-ville mais qui est beau qui est dynamique, qui est agréable avec des commerçants dynamique, c'est ça qu'il faut valoriser". Et quand on lui fait remarquer qu’Évreux le soir, c'est un peu mort, "Évreux est une ville calme le soir, c'est un euphémisme" sourit-il, "c'est pour ça que nous devons ramener des habitants et des étudiants" avant de se raviser, "c'est pas vrai qu’Évreux est mort, le vendredi ou le samedi soir, vous avez des gens dans les restaurants, vous avez du monde partout sur les terrasses, vous avez des jeunes qui sont là. Arrêtons de dire qu’Évreux est mort, celui qui veut peut trouver de la vie partout à Évreux".

Guy Lefrand, maire d’Évreux en trois mots ?

"Écoute et proximité, pragmatisme, fierté et amour de la ville". Le programme de Guy Lefrand est à lire ici.

Université et attractivité économique pour Rachid Talbi (La vraie liste citoyenne)

"En 2026, on aura retrouvé de l'attractivité, la ville se sera beaucoup embellie" explique la tête de liste La vraie liste citoyenne. Rachid Talbi veut "développer l'îlot Saint-Louis avec un pôle universitaire et une partie habitations et développer tout un tas d'activités autour de ce centre qui pourrait drainer du monde". "Faire revenir l'université à Évreux, parce que ça c'est une vraie perte" avance l'ancien adjoint au maire de Jean-Louis Debré de 2001 à 2007.

Évreux sera une ville dynamique, avec moins de misère et une meilleure vie pour les Ébroïciens

Réparer l'ascenseur social

En faisant du porte à porte pour la campagne dans le quartier de la Madeleine, "j'ai retrouvé des familles que j'avais laissées il y a quarante ans" notamment du côté de la rue Racine et de la rue Molière dénonce Rachid Talbi "en 40 ans, ils n'ont pas pu sortir du quartier, l'ascenseur social est en panne". Rachid Talbi se dit fier d’Évreux, où il est arrivé à l'âge de dix ans. "Cette ville est exceptionnelle, c'est une cité jolie, je suis enraciné ici, j'ai toute ma famille" mais "malheureusement" dit-il "cette ville est une ville un peu dortoir". Pour gommer cette image, Rachid Talbi veut axer ses efforts sur "l'attractivité économique et les entreprises" et de dénoncer les accès à Évreux "l'accès à l'autoroute A13 a trainé depuis trop longtemps, on aurait dû commencer par ça au lieu de commencer par la déviation". Il prend exemple sur le quartier de la Madeleine "à la porte de Paris, où il y a plus de 40% de chômage chez les jeunes" et enfonce le clou "la zone du Long Buisson n'a pas porté ses fruits, c'est une une franche, très peu de gens des cités y travaillent, c'est un grand échec pour l'emploi et la réussite sociale".

Rachid Talbi, maire d’Évreux, en trois mots ?

"C'est un maire déterminé, honnête et très confiant". Le programme de Rachid Talbi est à lire ici.

Transition écologique, emploi et formation pour Guillaume Rouger (Évreux avance)

"Je veux qu'à l'horizon 2026 Évreux soit la merveille verte de l'ouest parisien" explique la tête de liste Évreux avance. Ça ressemble à un slogan publicitaire mais "c'est très concret, nous devons défendre notre patrimoine environnemental et en faire un atout moteur de développement" se défend Guillaume Rouger qui poursuit "nous aurons 30% d'espaces verts supplémentaires par rapport à aujourd'hui, nous aurons proposé plus de 1000 vélos électriques en location longue durée, nous aurons introduit 50% de produits bio sourcés localement dans les repas et les cantines de nos enfants et nous aurons planté plus de 15000 arbres durant notre mandat". Le candidat LaREM- UDI- MoDem - UDE - Mouvement social et radical voit dans son ambition de transition écologique "un facteur d'attractivité et de développement économique pour l'avenir", avec comme fer de lance l'espace Saint-Louis, qui sera "le poumon vert de la ville, là où la municipalité sortante propose un parking silo de 600 places et un programme immobilier qui na pas d'envergure". Le candidat inscrit dans son programme la réhabilitation des friches "sur la friche de Pablo Neruda, nous proposons de construire une nouvelle piscine avec un bassin de 50 mètres, je ne veux pas consommer des terres agricoles pour rien, je veux consommer principalement les friches qui sont dans notre cité".

Faire venir les entreprises

"Je veux être maire d’Évreux parce que je veux que ma ville réussisse" avance Guillaume Rouger qui "fait le constat que la dynamique n'est pas bonne, nous pourrions parler de la démographie, de l'emploi ou des créations d'entreprises". Guillaume Rouger est issu du monde économique, "non ce n'est pas un gros mot et j'en suis assez fier" et d'expliquer "j'ai envie de tout donner pour cette ville où je suis né, où j'ai fait mes armes, où j'ai peu me former, j'ai envie de la servir et de servir ses habitants".

Ce sont les entreprises qui créent les emplois, il faut un maire en capacité de les attirer et de leur parler"

"Un maire, ce n'est pas un magicien avec une baguette magique" mais Guillaume Rouger propose d'accueillir lui même les investisseurs et les chefs d'entreprise pour leur redonner de la confiance "pas comme le maire actuel qui délègue cela à ses adjoints ou à son administration". Une volonté qui se double d'un désir d'attirer les bonnes formations "pour que notre jeunesse puisse se former à Évreux" pour être en phase avec les besoins du territoire et "répondre aux besoins des entreprises locales en pensant aux métiers d'avenir". Et Guillaume Rouger d'évoquer les secteurs du numérique ou de la robotique.

Guillaume Rouger, maire d’Évreux, en trois mots ?

"Un maire qui a beaucoup d'énergie, qui a la compétence et qui est prêt pour faire avancer Evreux". Le programme de Guillaume Rouger est à lire ici.

Le détail des sept listes engagées pour les élections municipales des 15 e 22 mars à Évreux est à retrouver sur le site internet du ministère de l'Intérieur.