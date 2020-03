Municipales à Fécamp : que faire pour garder ou attirer les jeunes ?

A Fécamp, la population est vieillissante, il y a plus de personnes âgées que la moyenne nationale et les couples avec enfants s'installent plutôt en périphérie. Pour les attirer, il faut des infrastructures, notamment médicales mais aussi des crèches, des assistantes maternelles pour les plus petits.

Des structures pour la petite enfance

Depuis 18 ans, Apetipa est une structure qui entend rompre l'isolement des familles. Cette maman de 25 ans qui a trois enfants s'y rend deux fois par semaine : " Les enfants adorent ça, ils s'épanouissent". Dans ce vaste espace en rez-de-chaussée d'un immeuble, on laisse la poussette à l'entrée et ensuite on va s'installer dans les salles de jeux. Plus de deux cent familles ont fréquenté le lieu l'année dernière.

C'est un accueil offert aux familles, les parents peuvent venir jouer avec leurs enfants, on est là pour échanger sur des sujets de la vie du quotidien. Des liens se créent aussi entre les mamans"-Nadia, responsable Apetipa

Apetipa accueille gratuitement les parents et les enfants pour des moments de jeux et d'échange © Radio France - Amélie Bonté

Apetipa est géré par le service petite enfance de l'agglomération de Fécamp, c'est gratuit, une participation symbolique de 50 centimes peut être déposée dans la tirelire de l'accueil.

Attirer les familles ou les jeunes ménages, c'est donc essentiel pour la cité des terres-neuvats. Une nouvelle crèche bio et bilingue est d'ailleurs en construction. La maire sortante, Marie-Agnès Poussier Winsback en est persuadée, Fécamp a de nombreux atouts :

On a tout pour réussir, on a des écoles publiques et privées, beaucoup d'associations dans tous les sports, nous avons un conservatoire, une école d'arts plastiques.

Si il y a bien une réalisation de ce mandat qui semble faire l'unanimité des familles et des jeunes, c'est le skateparc. Il est situé pas loin de la plage, à côté de la gare et d'un fast-food, il a été inauguré en 2018. C'est là que se retrouve la jeunesse fécampoise comme Leila et Philippe

ça manque de lieux où sortir comme des bars où d'une place, d'un endroit spacieux où se poser"

Quand on interroge ses jeunes de 15 ans sur leur avenir, aucun ne se voit rester à Fécamp. Ils pensent partir à Paris ou Rouen pour leurs études et leur vie active.

Le skate parc de Fécamp a été inauguré en 2018 © Radio France - Amélie Bonté

Redonner la parole aux jeunes

Plus d'animations et plus d'ambition pour la jeunesse, c'est ce que veut Stéphane Talbot, candidat de la liste Fécamp citoyenne, écologique et solidaires :

Nous voulons attribuer un passeport pour l'art et la culture municipale à chaque nouveau-né, appuyer le développement de centre de santé pour les jeunes, développer le RIC ouvert à 16 ans."

Chacun des trois candidats veut redonner la parole aux jeunes. Tous proposent la création de conseil de la jeunesse, sur le modèle d'un conseil municipal des enfants, qui existe déjà. Nordine Assani est colistier de Patrick Jeanne :

L'objectif c'est d'aller avec ces jeunes vers le futur. Si on rate le coche de la jeunesse à Fécamp, je pense qu'on va s'en mordre les doigts"

L'une des propositions de la liste de Patrick Jeanne, c'est un partenariat avec l'université du Havre pour avoir des premières années d'étude à Fécamp.

En 2018, la municipalité actuelle a signé une convention avec l'Etat, action coeur de ville-action coeur d'enfants avec pour enjeu principal de focaliser les politiques publiques à destination des jeunes.

En centre-ville, un investisseur privé va bientôt ouvrir des commerces et des jeux pour enfants à l'emplacement de l'ancien Monoprix © Radio France - Amélie Bonté