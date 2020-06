Municipales : à Fénay trois listes au coude à coude pour le second tour

On poursuit notre série consacrée aux villes de Côte-d’Or où les électeurs sont rappelés aux urnes le 28 juin, pour le second tour des élections municipales..Direction Fénay ce jeudi matin, 1800 habitants au dernier recensement, et où trois listes s'affrontent au second tour ce dimanche.

On poursuit notre série consacrée aux villes de Côte-d’Or où les électeurs sont rappelés aux urnes le 28 juin, pour le second tour des élections municipales. A Fénay, à dix kilomètres de Dijon, trois listes s'affrontent au second tour. Trois candidats au coude à coude puisque 34 voix seulement séparent la liste arrivée en tête et la troisième. En mars dernier, celle de la maire sortante, Florence Lucisano, “Entreprenons ensemble pour Fénay” est arrivée en deuxième position avec 34,01% des voix.

La maire sortante, Florence Lucisano, candidate à sa propre succession à la mairie de Fénay. © Radio France - Stéphanie Perenon

C'est la liste de Laurent Gobet, un de ses anciens adjoints, désormais à la tête de sa propre liste, "S'épanouir à Fénay" qui est arrivé en tête au premier tour avec

La liste de Laurent Gobet, est arrivée en tête, au premier tour à Fénay, en mars dernier. © Radio France - Stéphanie Perenon

Enfin troisième candidat en lice ce dimanche, Phiilippe Curot, et sa liste “Fénay Vision 2020-2026", a obtenu 29,93% des voix.

Philippe Curot, candidat au second tour des municipales à Fénay ce 28 juin 2020. © Radio France - Stéphanie Perenon

Avec cette crise sanitaire, quelles sont les priorités des fédinoises et fédinois ?

Comme ailleurs la crise du Covid-19 a mis en lumière les manques et en l'occurrence l'absece de commerces de proximité. Dans la commune, qui compte 1800 habitants, "il y a plusieurs artisans et depuis peu deux traiteurs mais pas grand chose d'autre" regrette David Chenillot. Plombier-chauffagiste à Fénay il n'a pas manqué de travail pendant ces derniers, mais "voudrait voir davantage de commerces type boulangerie, supérette".

Pas de centre-ville à Fénay

La particularité de Fénay, c'est que la commune est en fait composée de trois hameaux, Domois, Chevigny et Fénay et n'a donc pas de centre ville en dehors de la mairie et de la salle des fêtes. Ce qui est dommage pour créer des liens souligne Claire, qui s'est installée à Fénay il y a quatre ans. "Il faudrait une piste cyclable par exemple pour relier les trois hameaux", explique-t-elle à la sortie de l'école. Car c'est un atout, Fénay possède une école maternelle et élémentaire avec 130 élèves, idéal pour attirer de nouveaux habitants.

Une résidence senior très attendue

"Mais attention à ne pas trop construire" s'inquiète cet habitant. Des agriculteurs, il y en trois sur la commune, dont deux en bio ou en conversion."Pas la peine de construire plus, pour faire venir du monde" ajoute celui qui a connu les débuts de Fénay avec une trentaine d'habitants et de grands champs tout autour.

La mairie de Fénay, juin 2020. © Radio France - StéphaniePerenon

En revanche il est comme une majorité d'habitants très favorable à la prochaine construction d'une résidence senior. Un projet qui était déjà celui de la municipalité sortante et que les trois listes portent dans leurs programmes. Le terrain est déjà trouvé, il appartient à la ville, et une maison médicale ainsi qu'une petite supérette devraient venir compléter le projet.