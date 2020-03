Municipales à Firminy : Julien Luya devance tout juste le maire sortant Marc Petit

C'est sans conteste, avec Saint-Étienne, le scrutin le plus attendu de ces municipales 2020. Firminy au cœur d'une crise politique depuis les accusations d'agression sexuelle visant le maire Marc Petit, condamné en première instance à un mois de prison avec sursis et en appel à six mois de prison avec sursis.

L'ancien communiste se présentait sans étiquette face à Anne-Sophie Putot (Parti Communiste), Julien Luya (Les Républicains) et Christian Bourbon (sans étiquette).

Résultats du 1er tour

Au soir de ce premier tour, Julien Luya (LR) recueille 35% des voix et devance de justesse le maire sortant Marc Petit 34%. Anne-Sophie Putot (PC) arrive en troisième position avec 16%, et Chrisitan Bourbon (sans étiquette) 15% des suffrages.

Un duel serré dans un contexte de forte abstention ou seules 40% des personnes inscrites ont voté dimanche à Firminy.

Réactions

Christian Bourbon (sans étiquette, adhérent à LREM) : "Marc Petit c'est vraiment ce qu'il ne faut pas pour la ville. Marc Petit c'est une catstrophe pour Firminy. Nous apportons notre soutien plein et entier à Julien Luya, pour qu'il puisse être élu".