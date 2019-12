Municipales à Firminy : "nous avons décidé de faire un pas de côté pour tourner la page" (Laurence Juban)

L'adjointe au maire sortant de Firminy et conseillère régionale socialiste Laurence Juban a décidé de rejoindre la liste de Christian Bourbon pour les prochaines élections municipales.

Firminy, France

Laurence Juban figurera sur la liste de Christian Bourbon pour les élections municipales à Firminy en mars 2020. L'adjointe au maire sortant, Marc Petit, a préféré rejoindre le camp de cet adhérent à La République en marche (qui mènera une liste sans étiquette) plutôt que de mener campagne commune avec les communistes appelous. Ce "pas de côté", comme le qualifie Laurence Juban, est le fruit dit-elle d'une "mûre réflexion, en regardant la situation politique telle qu'elle était".

Laurence Juban, invitée de France Bleu matin le 13/12/19 Copier

"On sort d'une période extrêmement compliquée [avec les condamnations en première instance, puis en appel du maire Marc Petit pour agression sexuelle, le maire a saisi la Cour de cassation, NDLR] où depuis plus de trois ans, nous défendons et je défends aussi face au maire sortant les questions morales, éthiques, nous avons, force est de le constater, pas été entendus par le maire", commente Laurence Juban.

"Et pour nous il était aussi important de faire une nouvelle proposition aux Appelous, de tourner cette page", poursuit la deuxième adjointe, qui aurait pu prétendre à la tête de liste.