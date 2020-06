Municipales à Fleury-les-Aubrais : ce sera une triangulaire au second tour, mais sans fusion

Il y aura une triangulaire au second tour des municipales de Fleury-les-Aubrais, entre Carole Canette, Marie-Agnès Linguet et Stéphane Kuzbyt qui repart avec une liste inchangée : sa fusion avec la liste de Gérard Bourderiou n'aura tenu que 30 minutes ! Récit d'un après-midi rocambolesque.

Sur les 4 listes qualifiées pour le second tour des municipales à Fleury-les-Aubrais, il n'en restera finalement que 3 en lice dimanche 28 juin : celle de Carole Canette (Union de la gauche, arrivée en tête avec 34% des voix), celle de la maire sortante Marie-Agnès Linguet (soutenue par LREM, 30%) et celle du divers gauche Stéphane Kuzbyt (17%). La liste du divers droite Gérard Bourderiou (14%) se retire, mais à l'issue d'un véritable psycho-drame.

Une fusion signée puis rendue impossible

A 14h30 ce mardi, Stéphane Kuzbyt et Gérard Bourderiou sortent en effet de la préfecture d'Orléans, ravis d'avoir réussi à fusionner : 7 membres de la liste Bourderiou sont alors intégrés à la nouvelle liste menée par Stéphane Kuzbyt. "Cette union avait un sens, insiste Stéphane Kuzbyt, car nos programmes étaient à la fois compatibles et complémentaires, notamment sur l'environnement, la jeunesse, la sécurité. Cela aurait permis aussi d'offrir aux Fleurissois une troisième voie, avec des hommes et des femmes de bonne volonté."

Mais à 15h, patatras ! Par un coup de fil de la préfecture, Stéphane Kuzbyt apprend que la fusion n'est plus possible : 21 membres de la liste Bourderiou ont demandé le retrait définitif de leur liste, c'est plus que la majorité (21 sur 37), la liste Bourderiou n'existe plus, on ne peut donc plus fusionner avec elle (conformément à l'article L352 du Code électoral). "C'est un véritable complot, ourdi par deux de mes colistières : Sophie Loiseau et Laurence Bulteau", réagit Gérard Bourderiou, "parce qu'elles ne voulaient pas de cette fusion. Je n'ai jamais connu un épisode de campagne aussi nauséabond, et le pire c'est qu'il survient à l'intérieur de ma propre équipe."

Gérard Bourderiou appelle à voter pour Stéphane Kuzbyt

Retour donc à la case départ pour Stéphane Kuzbyt, contraint de revenir à la préfecture à 16h pour redéposer une liste : la sienne, inchangée par rapport au premier tour. "C'est vraiment dommage, j'ai un sentiment de gâchis, analyse Stéphane Kuzbyt. Les vieilles lectures politiciennes et les luttes de personnes l'ont emporté, au détriment des Fleurissois. Mais j'entends bien intégrer certaines propositions du programme de Gérard Bourderiou, et donc soutenir le projet qu'aurait porté la liste issue de la fusion." Gérard Bourderiou indique d'ailleurs qu'il soutiendra Stéphane Kuzbyt pour le second tour : "Je suis un homme de parole", conclut-il.

Reste évidemment à savoir ce que les électeurs de Gérard Bourderiou feront. "Objectivement, cette situation peut profiter à Marie-Agnès Linguet", reconnaît Stéphane Kuzbyt, "bien qu'une majorité de Fleurissois ne veut plus de la maire actuelle."