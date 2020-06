Municipales : à Fleury-les-Aubrais, Michel Breffy, conseiller départemental, ex PS, votera Marie-Agnès Linguet

Il était n°2 sur la liste de la socialiste Carole Canette aux municipales 2014 à Fleury-les-Aubrais. Mais dimanche prochain, Michel Breffy, conseiller départemental, ne votera pas pour la liste de gauche, mais pour celle de Marie-Agnès Linguet, maire sortante soutenue par la droite et le centre.

Michel Bréffy, conseiller départemental qui fait officiellement partie du groupe socialiste, écologiste et républicain au Département du Loiret, annonce qu'il votera pour Marie-Agnès Linguet, maire sortante de Fleury les Aubrais, soutenue par LREM, l'UDI et les Républicains, au second tour des municipales dimanche prochain.

Âgé de 78 ans, Michel Bréffy, qui a quitté le Parti socialiste en 2015 et était numéro deux de la liste de gauche menée par Carole Canette lors des municipales en 2014, estime qu'il y a "trop de choses qui ne vont pas dans le programme de Carole Canette", arrivée en tête au premier tour à Fleury-les-Aubrais.

Michel Bréffy, a contrario, dit apprécier plusieurs mesures du programme de Marie-Agnès Linguet, comme le renforcement de la police municipale ("elle reprend ma proposition de mettre en place des tournées la nuit, en complément de celles de la police nationale") ou encore le soutien au projet de téléphérique au-dessus du quartier Interrives : "je siège, au nom du conseil départemental, dans le groupe de travail qui planche sur ce projet, et là je découvre que Mme Canette reparle maintenant d'une passerelle, alors que cette option n'est pas crédible".

Ensuite, Michel Breffy qui se dit "très attaché" au projet de nouvel Ehpad à Fleury-les-Aubrais salue le fait que "Marie-Agnès Linguet lui ait proposé de siéger au sein du comité de pilotage à ce sujet" : "je pourrais apporter mon expérience et mes compétences". Enfin, le conseille départemental qui se qualifie "d'homme de centre-gauche", estime que "pour la métropole, il sera plus facile pour les autres maires de travailler avec Mme Linguet qu'avec Mme Canette"