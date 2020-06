VIDÉO - Municipales à Fleury-les-Aubrais : débat du 2ème tour sur la crise sanitaire et la rénovation urbaine

France Bleu Orléans recevait ce lundi soir les trois candidats en lice pour le 2ème tour des élections municipales à Fleury les Aubrais (Loiret) : La socialiste Carole Canette, pour l'Union de la gauche et des écologistes, est arrivée en tête du premier tour avec 33% des voix. Marie- Agnès Linguet, maire sortante, soutenue par l'UDI, les Républicains et la République en Marche, qui avait a obtenu 30% des suffrages, le 15 mars dernier, et Stéphane Kuzbyt, divers gauche. Ce dernier avait terminé troisième du premier tour avec 17% des voix (et sa fusion avec la liste du divers droite Gérard Bourderiou avait échoué).

Les candidats, interrogés par Patricia Pourrez ont d'abord échangé, dans une première partie, sur la crise du coronavirus, sa gestion par la maire sortante Marie-Agnès Linguet et sont revenus sur la polémique créée par la délibération votée en mars dernier par la Ville pour recruter quatre policiers municipaux.

Ensuite, le débat a porté sur la rénovation urbaine à Fleury-les-Aubrais (21 000 habitants), et chacun a répondu en déclinant ses priorités.